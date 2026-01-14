La justicia surcoreana sentenció a cuatro años de prisión a una mujer de 20 años que protagonizó un caso de extorsión contra Heung-Min Son, delantero del Los Angeles FC. La acusada inventó un embarazo para presionar al futbolista a entregar dinero y evitar que la situación se hiciera pública.

Según los documentos judiciales, la estafa comenzó en 2023, cuando la mujer se comunicó con Son y le mostró ecografías falsas. Para impedir que la historia trascendiera, el jugador accedió a pagar aproximadamente 200 mil dólares. No obstante, los intentos de chantaje continuaron durante meses, e incluso la mujer, junto a su pareja de 40 años, intentó extorsionarlo nuevamente en 2025 con otros 70 millones de wones.

El tribunal constató que el futbolista sufrió al menos 15 amenazas antes de acudir a la policía. En el juicio, celebrado en diciembre bajo estrictas medidas de privacidad, se destacó que los acusados aprovecharon la popularidad y la posición económica de Son para beneficiarse personalmente. La sentencia incluyó además dos años de prisión para el cómplice masculino.

El caso coincidió con el reciente traslado de Son a Los Angeles FC, tras dejar Tottenham en Inglaterra, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia de la MLS. Su contrato millonario y su reconocimiento como el segundo jugador mejor pagado de la liga estadounidense lo convirtieron en un blanco de extorsión.

