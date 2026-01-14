La Justicia de Corea del Sur dictó prisión para una mujer de 20 años que chantajeó al delantero del Los Angeles FC, exigiéndole grandes sumas de dinero mediante engaños sobre un supuesto embarazo.
La justicia surcoreana sentenció a cuatro años de prisión a una mujer de 20 años que protagonizó un caso de extorsión contra Heung-Min Son, delantero del Los Angeles FC. La acusada inventó un embarazo para presionar al futbolista a entregar dinero y evitar que la situación se hiciera pública.
Según los documentos judiciales, la estafa comenzó en 2023, cuando la mujer se comunicó con Son y le mostró ecografías falsas. Para impedir que la historia trascendiera, el jugador accedió a pagar aproximadamente 200 mil dólares. No obstante, los intentos de chantaje continuaron durante meses, e incluso la mujer, junto a su pareja de 40 años, intentó extorsionarlo nuevamente en 2025 con otros 70 millones de wones.
El tribunal constató que el futbolista sufrió al menos 15 amenazas antes de acudir a la policía. En el juicio, celebrado en diciembre bajo estrictas medidas de privacidad, se destacó que los acusados aprovecharon la popularidad y la posición económica de Son para beneficiarse personalmente. La sentencia incluyó además dos años de prisión para el cómplice masculino.
El caso coincidió con el reciente traslado de Son a Los Angeles FC, tras dejar Tottenham en Inglaterra, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia de la MLS. Su contrato millonario y su reconocimiento como el segundo jugador mejor pagado de la liga estadounidense lo convirtieron en un blanco de extorsión.
