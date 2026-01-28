¡Atención Bolivia! Miguelito arranca de titular en el duelo contra Chapecoense

El partido comienza a las 19:00 por la primera fecha del Brasileirao.
28/01/2026 18:30
Escuchar esta nota
En el primer duelo por el Brasileirao Serie A de Brasil, Miguel Terceros arranca como titular ante Chapecoense, así lo decidió el técnico argentino del Santos, Juan Pablo Vojvoda.
De a poco, el jugador boliviano se va ganando la confianza del cuerpo técnico del Peixe, por lo que este viernes será inicialista frente a Chapecoense en la Arena Condá de Chapecó. El boliviano también fue titular en la pasada fecha del Campeonato Paulista y hoy vuelve a aparecer entre los once elegidos por Vojvoda.
Los titulares del conjunto santista son: Gabriel Brazão en el arco; Igor Vinícius, Alexis Duarte, Luan Peres y Vinícius Lira en defensa; João Schmidt, Gabriel Menino y Zé Rafael en el mediocampo; Miguelito Terceros, Caballero y Lautaro Díaz en ofensiva.
Mira la programación en Red Uno Play
17:00
18:55
21:00
22:00
00:00
01:00
17:00
18:55
21:00
22:00
00:00
01:00