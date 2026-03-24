¡Atención! El posible once de la Verde para enfrentar a Surinam

La selección boliviana ya perfila su alineación para el decisivo encuentro ante Surinam, en un duelo clave por el repechaje internacional. El cuerpo técnico ajusta los últimos detalles pensando en un equipo equilibrado y competitivo.

En el arco estaría Carlos Emilio Lampe, mientras que la defensa se conformaría con Diego Medina y Roberto Carlos Fernández como laterales, acompañados en la zaga central por Luis Haquín y Efraín Morales.

En el mediocampo, Bolivia apostaría por un bloque dinámico con Gabriel Villamil, Héctor Cuéllar y Robson Matheus, encargados de la recuperación y generación de juego.

Por las bandas, Miguel “Miguelito” Terceros aparecería por el sector derecho, mientras que Ramiro Vaca ocuparía la izquierda, dejando en la delantera a Juan Godoy como el único referente de área.

Bolivia enfrentará a Surinam este jueves desde las 18:00 en el estadio Gigante de Acero de Monterrey, en México. El compromiso será dirigido por el árbitro iraní Alireza Faghani.

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