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Cómputo oficial para la Alcaldía de La Paz avanza al 64.13%

El candidato de Innovación Humana encabeza la votación con el 23,54%, seguido por Arias y Albarracín en una contienda ajustada.

Juan Marcelo Gonzáles

24/03/2026 17:19

Foto: Alcaldía de La Paz
La Paz

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El cómputo oficial para la Alcaldía de La Paz alcanzó el 64,13% de avance, consolidando en el primer lugar a César Luis Dockweiler Suárez, de Innovación Humana (IH), con 78.930 votos (23,54%).

Disputa cerrada en los primeros lugares

  • En segundo lugar se ubica Hernán Iván Arias Durán, de Suma por el Bien Común (SPBC), con 46.686 votos (13,93%), seguido muy de cerca por Waldo Albarracín Sánchez, de Venceremos, con 45.227 votos (13,49%).
  • En cuarto lugar aparece Recuperemos La Paz, con 42.961 votos (12,81%), manteniendo una contienda competitiva.

Voto fragmentado marca la elección

El resto de las candidaturas se distribuye en porcentajes menores, reflejando una fuerte dispersión del voto:

  • Óscar Manuel Sogliano Helguero (APB-Súmate) – 10,16%
  • Johnny Darío Plata Chalar (Jallalla LP) – 6,82%
  • Francisco Xavier Iturralde Torrico (ASP) – 5,89%
  • Ricardo Eloy Cuevas Vera (MPS) – 3,96%

Las demás candidaturas no superan el 3%.

Continúa el conteo oficial, según datos del Órgano Electoral:

  • Votos válidos: 91,77%
  • Votos blancos: 1,68%
  • Votos nulos: 6,55%
  • Votos emitidos: 365.341

El conteo continúa en desarrollo, por lo que los resultados podrían ajustarse conforme avance el procesamiento de actas.

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