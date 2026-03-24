Cómputo oficial para la Alcaldía de La Paz avanza al 64.13%

El candidato de Innovación Humana encabeza la votación con el 23,54%, seguido por Arias y Albarracín en una contienda ajustada.
24/03/2026 17:19
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El cómputo oficial para la Alcaldía de La Paz alcanzó el 64,13% de avance, consolidando en el primer lugar a César Luis Dockweiler Suárez, de Innovación Humana (IH), con 78.930 votos (23,54%).
Disputa cerrada en los primeros lugares
Voto fragmentado marca la elección
El resto de las candidaturas se distribuye en porcentajes menores, reflejando una fuerte dispersión del voto:
Las demás candidaturas no superan el 3%.
Continúa el conteo oficial, según datos del Órgano Electoral:
El conteo continúa en desarrollo, por lo que los resultados podrían ajustarse conforme avance el procesamiento de actas.
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