Habilitan la carretera al Oriente tras deslizamiento de mazamorra en el kilómetro 142

Luego de una madrugada de incertidumbre para cientos de viajeros, la Administradora Boliviana de Carreteras y el personal de emergencia lograron habilitar el paso en la ruta que conecta a Cochabamba con el departamento de Santa Cruz. La vía se encontraba intransitable debido a un deslizamiento de mazamorra registrado a la altura del kilómetro 142, específicamente en el sector conocido como Siete Curvas.

Desde las primeras horas de este martes, el tráfico quedó completamente interrumpido debido a la gran cantidad de lodo y escombros que cubrieron la capa asfáltica. Sin embargo, tras el despliegue de maquinaria pesada y personal especializado, las labores de limpieza permitieron que el paso fuera liberado poco antes del mediodía.

Actualmente, los vehículos están circulando de manera alterna, ya que las autoridades han establecido turnos de paso para garantizar la seguridad de los motorizados mientras se termina de limpiar la zona.

Imprudencia de conductores genera "trancaderas"

A pesar de la apertura de la ruta, el principal conflicto se ha trasladado a los puntos adyacentes al deslizamiento. Según reportes desde el lugar, el tráfico se ha visto seriamente perjudicado por la imprudencia de algunos conductores que no respetan el orden de las filas ni el carril correspondiente, lo que ha generado congestionamientos innecesarios y retrasos en la regularización del flujo vehicular.

"El paso ya está habilitado, pero el problema es que lamentablemente algunos conductores no respetan el orden y la vía, y eso perjudica y hace que haya más trancadera", señalaron fuentes en el lugar.

Se espera que el tráfico se normalice por completo en el transcurso de las próximas horas. No obstante, se informó que la maquinaria y el personal técnico permanecerán en el sector de Siete Curvas de manera preventiva para intervenir de inmediato ante cualquier réplica del deslizamiento o nuevas contingencias climáticas.

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