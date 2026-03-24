¿Habrá clases mañana? Esto dijeron desde el Magisterio de Santa Cruz y La Paz

El Magisterio Urbano de Bolivia activa sus medidas de presión con movilizaciones confirmadas para este miércoles en las ciudades de La Paz y Santa Cruz. La dirigencia del sector busca frenar lo que consideran un intento de descentralización administrativa y exigir mejoras económicas urgentes para el sector educativo.

En la sede de Gobierno, la concentración principal partirá desde la Casa Social del Maestro bajo una plataforma de demandas salariales y laborales.

El profesor José Luis Álvarez enfatizó: “Nos concentramos exigiendo el incremento salarial de acuerdo a la canasta familiar, también la jubilación con el 100% y rechazando cualquier intento de descentralizar o municipalizar la educación”.

La protesta también apunta contra las políticas de reordenamiento institucional que, según los trabajadores, derivarían en la clausura de centros de enseñanza. “Rechazamos el cierre de unidades educativas y exigimos un mayor presupuesto para la educación, además de oponernos a cualquier intento de penalizar el derecho a la movilización”, declaró Álvarez.

Por su parte, la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Santa Cruz ha convocado a sus bases para una marcha que afectará el normal desarrollo de la jornada de mañana. Ante este escenario, diversas unidades educativas ya han oficializado la suspensión de clases.

Para las unidades educativas de la capital cruceña que acatarán esta instructiva, el retorno a las aulas está previsto para el próximo jueves 26 de marzo, una vez concluidas las jornadas de protesta docente. Mientras tanto, el sector se mantiene en estado de alerta ante posibles modificaciones a la Ley del Trabajo que, aseguran, pretenden destruir sus derechos sindicales.

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