Bolivia jugará partido amistoso contra la selección de México en Mayo

Bolivia.

La selección boliviana de fútbol sostendrá un partido amistoso el próximo 31 de mayo en Estados Unidos a partir de las 19:00 que cerrará los duelos preparativos antes de encarar la Copa América 2024.

Esta jornada se dio a conocer la nómina de convocados de La Verde para los duelos contra Andorra y Argelia el 22 y 25 de marzo, sin embargo, posterior a ello la Federación hizo saber que en mayo Bolivia jugará con la selección de México en el estadio Soldier Field de Chicago, un escenario conocido porque ahí inauguraron el Mundial de 1994 contra Alemania.

Esta jornada también se conoció los nombres de los futbolistas que defenderán los colores de la selección frente a Andorra y Argelia en los próximos días.

Arqueros: Guillermo Viscarra (The Strongest), David Akologo (Aurora), Bruno Poveda (Wilstermann)

Defensores: Luis Haquin (Ponte Petra de Brasil), José Sagredo (Bolívar), Adrián Jusino (The Strongest), Marcelo Suárez (Always Ready), Diego Medina (Always Ready), Roberto Carlos Fernandez (FC Baltika de Rusia), Yomar Rocha (Bolívar), Daniel Lino (The Strongest)-

Mediocampistas: Ramiro Vaca (Bolívar), Gabriel Villamil (Liga de Quito de Ecuador), Miguel Terceros (Santos de Brasil), Rodrigo Ramallo (The Strongest), Pablo Vaca (Always Ready), Rafihna (Blooming), Jaime Arrascaita (The Strongest), Robson Matheus (Always Ready), Boris Céspedes (Yverdon-Sport FC de Suiza), Moisés Villarroel (Guabirá).

Delanteros: Carmelo Algarañaz (Bolívar), Jaume Cuéllar (Barcelona de España), Jair Reinoso (Aurora), César Menacho (Blooming).