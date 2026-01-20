El estadio Ramón Tahuichi Aguilera se prepara para volver a recibir a los hinchas

Santa Cruz está a la expectativa de la reapertura del estadio Ramón Tahuichi Aguilera, que tras una remodelación integral recibirá nuevamente a los aficionados y a la selección nacional.

José Luis Gómez, secretario de Gestión de la Gobernación, aseguró que los trabajos están en su fase final y se ultiman los detalles para el partido amistoso Bolivia-México.

“Estamos trabajando en seguridad, funcionalidad y comodidad para que el estadio esté al 100% para el domingo”, señaló.

Entre las mejoras destacan la reestructuración de las tribunas: lo que antes se conocía como general pasa a llamarse platea sur, y la preferencia ahora será platea norte.

Ambos sectores cuentan con butacas, techo y espacios renovados para prensa, cumpliendo las normas de Conmebol. Además, se han incorporado palcos empresariales y pequeños palcos de hospitalidad, casi todos vendidos, como parte de la segunda etapa del proyecto.

Gómez adelantó que el palco presidencial llevará el nombre de Edgar Peña, reconocido dirigente cruceño, en homenaje a su aporte al fútbol.

Otra novedad será la instalación de una pantalla temporal para el partido del domingo, mientras se ultiman los preparativos para las grandes pantallas definitivas y el sistema de sonido.

El avance general de la obra alcanza el 90%, y la entrega completa, con todos los detalles estéticos y luminarias, se prevé para el 2 de marzo, de cara a la Copa Sudamericana.

