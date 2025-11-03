TEMAS DE HOY:
Deportes

En vivo: Bolivia debuta en el Mundial Sub-17 ante Sudáfrica — sigue el minuto a minuto

La selección boliviana Sub-17 disputa su primer partido del Mundial de Catar. Con Pablo Escobar al mando, La Verdecita busca comenzar con el pie derecho ante el conjunto africano.

Silvia Sanchez

03/11/2025 8:31

Catar

La selección boliviana Sub-17 debuta este lunes en el Mundial de Catar, en un encuentro que genera gran expectativa en todo el país.

El equipo dirigido por Jorge Perrota ya se encuentra en el campo de juego para enfrentar a Sudáfrica, en el primer partido del Grupo A, que también integran Italia y el anfitrión Catar.

El ambiente en el estadio es de entusiasmo y nerviosismo, mientras los jugadores entonan los himnos nacionales antes del pitazo inicial.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido entre Bolivia y Sudáfrica:

 

 

