FBF se deslinda del caso Darlison Rodrigues y defiende el principio de buena fe

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) fijó posición sobre el caso de Darlison Rodrigues de Souza, jugador denunciado por presuntamente haber sido inscrito como boliviano sin serlo, en un proceso que ha sido comparado con el caso de Gabriel Montaño. El presidente de la FBF, Fernando Costa, rechazó cualquier responsabilidad directa de la entidad y remarcó que la federación actúa bajo el principio de buena fe.

“No sabemos si es similar o no. Nosotros como FBF no somos ni fiscalía ni órgano competente para investigar el origen de los documentos; practicamos el principio de buena fe”, expresó Costa. Además, recordó que el presidente de Always Ready hizo pública su postura indicando que el jugador fue transferido desde Vaca Díez con documentos bolivianos y que su vínculo fue rescindido en 2025. “Ya serán los clubes los que tomen las medidas si el caso amerita”, añadió.

Costa también cuestionó las especulaciones surgidas desde medios extranjeros y señaló que no existe una denuncia formal presentada ante la FBF.

“Me parece irresponsable sacar conjeturas con una información limitada. A través de esa alerta que ha salido en un medio que no goza de credibilidad alguna, no nos ha llegado ninguna denuncia a ningún canal de la Federación. Si mencionan que se ha denunciado a FIFA, nos harán llegar los antecedentes y saldremos a responder si la Federación es demandada. Reitero: la Federación no tiene absolutamente nada que ver”, afirmó.

Asimismo, el titular federativo anunció que la FBF está próxima a firmar un acuerdo con el SEGIP y la Fiscalía para fortalecer los mecanismos de control.

“Estamos a punto de firmar un acuerdo con SEGIP para un control más riguroso y con la Fiscalía para tener un mecanismo adicional. En estos momentos nos limitamos a practicar el principio de buena fe. Los documentos están en el Comet y creemos en los documentos que se presentan en la Federación”, sostuvo.

Por su parte, el abogado de la FBF, Carlos Aliaga, respaldó la postura institucional y explicó el procedimiento administrativo seguido en el registro del futbolista.

“Desde la parte administrativa de cardex y registro, el jugador Darlison Rodrigues ha sido ingresado por el club Vaca Díez como jugador boliviano. Todos los papeles han sido ingresados de esa manera y la Federación ha recibido esos documentos”, señaló.

Aliaga remarcó que la FBF no interviene en evaluaciones jurídicas previas ni adelanta criterios.

“Nosotros como órgano federativo tratamos de no meternos en temas jurisdiccionales ni adelantar ningún tipo de criterio. Lo que puedo decir de manera tajante es que el jugador ha sido registrado como boliviano por el club Vaca Díez, y los documentos que presentó ese club no condicionan ninguna actuación irregular de la Federación”, afirmó.

Finalmente, el asesor legal subrayó que la FBF no ha sido notificada oficialmente por este caso.

“Como Federación estamos tranquilos respecto al jugador y, sobre todo, a los documentos que cursan. Si son falsos o verdaderos no es un tema de la Federación; se tendrá que investigar por cuerdas separadas, como se lo hizo en el tema de Aurora. La Federación no ha sido notificada por el caso Darlison Rodrigues”, concluyó.

