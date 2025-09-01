Gesto inesperado en el clásico cochabambino: jugador de Aurora besó a un árbitro asistente en la mejilla

En el clásico cochabambino disputado en el estadio Félix Capriles, Aurora se impuso por 3-1 frente a Wilstermann en un partido lleno de emociones y goles. Los tantos del equipo celeste fueron anotados por Alan Terrazas, Adriel Fernández y Huberth Sánchez, mientras que Álex Cáceres descontó para el Aviador a los 65 minutos.

Sin embargo, el encuentro también dejó un momento poco habitual que captó la atención de los espectadores. Tras la anotación del tercer gol de Aurora, el futbolista Ramiro Ballivián se acercó al árbitro asistente, lo abrazó y le dio un beso en la mejilla. El gesto ocurrió mientras sus compañeros celebraban cerca del banderín de esquina y quedó registrado por las cámaras.

Foto captura de video de redes sociales, cuando Ramiro Ballivián besa en la mejilla al árbitro asistente.

El hecho generó diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios comentaron desde distintos puntos de vista sobre la inesperada muestra de afecto hacia el árbitro, mientras que otros se centraron en el desarrollo del clásico y la victoria de Aurora.

