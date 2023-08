Héctor Garibay, el humilde maratonista que se hizo gigante en México

México.

Héctor Garibay Flores, el atleta boliviano que inspira a las demás generaciones del país, con poca ayuda económica se las ingenia para competir en los grandes eventos de este deporte. Ayer domingo, combatió en pleno recorrido contra un pelotón de kenianos, para finalmente vencerlos y ganar la edición número 40 de la maratón de México.

Héctor Garibay Flores nació en Oruro el 4 de julio de 1988, es hijo de Cristina Flores y José Garibay, tiene 4 hermanos; José, Marcos, Rosaura y Pamela. Actualmente pertenece al Club Pie de Viento de su natal, tiene como entrandora a Nemia Coca, paralelamente a este deporte, es mecánico soldador y taxista.

Sin embargo no todo es color de rosa para el maratonista boliviano, porque la falta de apoyo de las autoridades indicadas del país, le han venido pasando facturas en su preparación y en su cotidiano vivir.

"No me han cancelado, ya hace un año", dijo después de la maratón en México, por una ayuda que le brinda el Gobierno nacional, no dejando de lado el apoyo económico que recibe de empresas y autoridades de Oruro.