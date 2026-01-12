La Verde: ¿podrán sumarse Miguelito y Villamil? ¿Cuándo parten a Tarija? Conozca todos los detalles

La selección boliviana de fútbol continúa con su preparación de cara a los partidos amistosos frente a Panamá y México, programados para el 18 y 25 de enero, respectivamente, encuentros que servirán como parte del proceso rumbo al repechaje mundialista ante Surinam.

Carlos Pino, coordinador de la Federación Boliviana de Fútbol, informó que el trabajo comenzó el sábado pasado y que el plantel se va completando de manera progresiva.

“Hemos iniciado la preparación para estos dos amistosos. Los jugadores se van sumando de a poco y estamos a la espera de autorizaciones de algunos futbolistas del exterior para completar la convocatoria del profesor Óscar”, señaló.

El dirigente explicó que el cuerpo técnico tiene planificadas jornadas intensas de trabajo, con sesiones de gimnasio y entrenamientos en cancha, y destacó que no se registran jugadores lesionados. Además, indicó que existe una lista amplia de posibles reemplazos en caso de que algunos futbolistas no sean liberados por sus clubes.

Respecto a los convocados que aún no se han incorporado, Pino confirmó que Lucas Macazaga arribará a Santa Cruz este miércoles, Bruno Miranda lo hará el jueves y Gerónimo Govea también se sumará en los próximos días. En tanto, se aguarda una decisión final sobre Miguel Terceros, ya que el club Santos no emitió aún una comunicación oficial. Asimismo, están pendientes las respuestas de los clubes de Gabriel Villamil y Diego Medina.

En cuanto a la logística, la selección boliviana partirá este viernes rumbo a Tarija para el partido ante Panamá. El plantel realizará una práctica en el estadio IV Centenario y retornará de inmediato a Santa Cruz tras el encuentro.

Finalmente, Pino resaltó el respaldo del público, destacando que las entradas para el partido en Tarija se agotaron en pocas horas. Para el duelo ante México, previsto para las 15:00 del 25 de enero en Santa Cruz, se espera la inspección del estadio Tahuichi Aguilera, principalmente por el tema de las luminarias. Las localidades estarán a la venta entre jueves y viernes, con la expectativa de contar con un estadio lleno.

