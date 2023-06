¿Neymar sufre de economía? Un hincha le heredó todo sus bienes mediante un testamento

Un caso insólito ocurrió entre un fanático empresario del fútbol y Neymar. Un hombre de 31 años confesó haberle dejado todos sus bienes por testamento al futbolista brasileño y mostró un documento que lo confirma.

Según el portal de noticias Metrópoles, el fanático hizo legal su testamento en la notaría 9 de la capital de Rio Grande do Sul, en la que argumentó haber tomado aquella acción de filantropía por que tiene serios problemas de salud.

"Me gusta Neymar, me identifico mucho con él. Yo también sufro de difamación y la relación que tiene con su padre me recuerda mucho a la mía con el mío, que ya falleció. Pero, sobre todo, sé que no es un cazafortunas, algo un poco raro hoy en día", confirmó en diálogo con Metrópole.