"Para alentar a la selección": Tarija se tiñe de verde a menos de un día del partido ante Panamá

¡Tarija es una fiesta! A pocas horas del partido contra Panamá, los hinchas no se cambian por nada y se volcaron a comprar atuendos de la selección boliviana en los alrededores del estadio IV Centenario, mientras las caseritas los atendían amablemente.

La jornada de este sábado, muchos hinchas y simpatizantes de la Verde acudieron a las caseritas que se apostan en los alrededores del estadio IV Centenario para realizar sus respectivas compras, que van desde gorros, camisetas y banderas. Algunos de ellos dialogaron con las cámaras de Red Uno de Bolivia y expresaron su emoción porque, después de 33 años, vuelve el combinado nacional a pisar suelo tarijeño.

“Estamos comprando para poder alentar a nuestra selección”.

Mientras tanto, una de las caseritas manifestó:



“La venta está bien, la gente está acudiendo a comprar, estamos aprovechando hoy para vender. Las poleras van desde 170 bolivianos, 120 bolivianos y 100 bolivianos”.

Bolivia y Panamá se enfrentarán este domingo en un partido amistoso a las 17:00 en el estadio IV Centenario de Tarija.

