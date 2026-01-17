TEMAS DE HOY:
Narcotráfico Caso harina Jorge Luis Burgos Lola

27ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

"Para alentar a la selección": Tarija se tiñe de verde a menos de un día del partido ante Panamá

Los hinchas compran el atuendo de la selección boliviana en las afueras del estadio IV Centenario para lucirlo este domingo en el partido contra Panamá. 

Martin Suarez Vargas

17/01/2026 18:42

Izquierda: hincha boliviano con el gorro de la selección. Derecha: caserita mostrando las prendas de la selección boliviana de fútbol. Foto: Unidad Móvil de Red Uno.
Tarija, Bolivia.

Escuchar esta nota

¡Tarija es una fiesta! A pocas horas del partido contra Panamá, los hinchas no se cambian por nada y se volcaron a comprar atuendos de la selección boliviana en los alrededores del estadio IV Centenario, mientras las caseritas los atendían amablemente.

La jornada de este sábado, muchos hinchas y simpatizantes de la Verde acudieron a las caseritas que se apostan en los alrededores del estadio IV Centenario para realizar sus respectivas compras, que van desde gorros, camisetas y banderas. Algunos de ellos dialogaron con las cámaras de Red Uno de Bolivia y expresaron su emoción porque, después de 33 años, vuelve el combinado nacional a pisar suelo tarijeño.

“Estamos comprando para poder alentar a nuestra selección”.

Mientras tanto, una de las caseritas manifestó:


“La venta está bien, la gente está acudiendo a comprar, estamos aprovechando hoy para vender. Las poleras van desde 170 bolivianos, 120 bolivianos y 100 bolivianos”.

Bolivia y Panamá se enfrentarán este domingo en un partido amistoso a las 17:00 en el estadio IV Centenario de Tarija.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Precarnavalera

23:30

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Precarnavalera

23:30

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD