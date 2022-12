Qatar 2022: Los entrenadores que dijeron adiós a sus equipos y los que peligran

Cargando...

Qatar

El Mundial Qatar 2022 se convirtió en un verdadero desafío para las gestiones de muchos entrenadores. Algunos dejaron sus cargos, otros están revisando su situación y algunos han sido confirmados. Las potencias no tuvieron el resultado que esperaban. Además, la próxima Copa del Mundo, United 2026, con 48 equipos participando, cambió el panorama respecto de las eliminatorias continentales.

A continuación, conoce quiénes ya dijeron adiós y quienes están a punto de irse:

México

Gerardo 'Tata' Martino, ahora, ex entrenador de México fue contundente cuando terminó el tercer partido de fase de grupos ante Arabia Saudita. "Cuando el árbitro pitó el final terminó mi contrato con la FMF (Federación Mexicana de Grupo)", dijo.

El ciclo del argentino en el Tri tuvo dos etapas dentro del mismo ciclo. La primera arrancó de buena manera en 2019, logrando un récord de 18-1-1 en sus primeros 20 encuentros y la obtención del título de la Copa Oro 2019. Sin embargo, tras la pandemia de covid, la mesa dio un giro en la que sumó dos derrotas en finales consecutivas ante Estados Unidos (Golden Cup y Nations League), reporta sportingnews.com. Además, clasificó al Mundial como tercero de la Concacaf por detrás de Canadá y del Team USA y no pudo superar, siquiera, la Fase de Grupos en Qatar, sumando apenas un triunfo, un empate y una derrota en el Grupo C que compartió con Argentina, Polonia y Arabia Saudita. Todavía no tiene reemplazante.

España

Luis Enrique dejó de ser el entrenador de España luego de quedar fuera en octavos de final con Marruecos. Ganó 7-0 a Costa Rica en el inicio de su grupo y asustaba a todos con su rendimiento, pero fue de mayor a menos. Igualó con Alemania y perdió con Japón. Luego de una gestión con la pausa por la muerte de su hija llegó a la finalización de su vínculo. La Real Federación Española de Fútbol confirmó a Luis de la Fuente como su reemplazante.

Bélgica

El español Roberto Martínez no logró llevar a Bélgica a los octavos de final y su gestión al mando del seleccionado europeo finalizó luego de seis años. Había logrado el tercer puesto en Rusia 2018 luego de ganarle a Inglaterra por 2-0 y se esperaba otra Copa del Mundo con un rendimiento parecido por los nombres del seleccionado belga, pero fue un fracaso. Ni siquiera avanzaron de la Fase de Grupos. En una llave compartida con Marruecos, Croacia y Canadá, finalizaron terceros en la llave F, luego de un triunfo, un empate y una derrota. Thierry Henry y Thomas Vermaelen, ayudantes de campo de Martínez, suenan ahora para hacerse cargo del equipo.

"Es mi último partido con esta selección, es un momento muy emotivo como se podrán imaginar. Lo siento, no puedo seguir hablando", dijo en la rueda de prensa tras el empate sin goles ante los balcánicos.

Ghana

El alemán Otto Addo, el seleccionador de Ghana que había asumido el cargo apenas en febrero de este año, anunció que tras no pasar la fase de grupos volverá a su cargo de asistente en el Borussia Dortmund de Alemania. En el Mundial apenas sumaron tres unidades frente a los asiáticos, y tras su eliminación, el propio entrenador, presentó su dimisión.

Corea del Sur

Paulo Bento, el portugués entrenador de Corea del Sur, también dejará su cargo. Es una decisión que ya había anunciado en septiembre y de la que estaba al tanto la Asociación de Fútbol de Corea del Sur, publica tycsports.com.

En la cita mundialista, sorprendió en el Grupo H, dejando por fuera a una selección de tradición como Uruguay, al vencer a Portugal en la última fecha, para avanzar como segundos clasificados. Ya en octavos de final, enfrentaron a una inspirada Brasil que los goleó 4-1.

"A partir de ahora, sólo tenemos que pensar en el futuro, y no será con la Selección de Corea del Sur. Descansará y luego veré lo que suceda después", dijo. "Acabo de anunciarles a los jugadores y al presidente de la Confederación esta decisión que tomé en septiembre. Tengo que agradecerles por todo, dieron lo mejor de sí mismos. Me siento orgulloso de ser su entrenador", agregó el estratega de 53 años.

Brasil

Adenor Leonardo Bacchi 'Tite', seleccionador de Brasil, dijo en conferencia de prensa luego de la derrota por penales ante Croacia en cuartos de final: "Es una derrota dolorosa, sin embargo, estoy en paz conmigo mismo. Es el fin del ciclo". No era precisamente una novedad, pero si fue la confirmación final. Ya se hablaba desde hacía unos meses de la posibilidad de encontrar un sustituto para el entrenador, lo rumores se calmaron durante la Copa del Mundo, respetando el ´espacio´ de la competencia y pensando que podría llegar a convencerlo en caso de lograr consagrarse por sexta vez en la historia.

En Qatar le pasó lo mismo que en 2018: un equipo europeo le plantó un gran juego y lo dejó fuera en la misma instancia: cuartos de final. Tite estuvo con la Verdeamarela desde 2016 cuando llegó para reemplazar a Dunga. Desde entonces, en 81 partidos sumó 60 triunfos, 15 empates (incluidas dos tandas de penales) y seis derrotas. En esa definición desde el manchón se impuso 4-3 a Paraguay (cuartos de final) en la Copa América 2019 que ganó, y la más reciente en Medio Oriente.

Entre sus victorias más destacadas, está el 2-0 a Argentina en las semifinales del torneo continental que posteriormente ganó, así como la goleada 4-1 a Corea del Sur en los octavos de final del Mundial que llenó de elogios al conjunto antes de ser eliminado.

Países Bajos

Louis Van Gaal, entrenador de Países Bajos, habló en conferencia de prensa y confirmó algo que era de conocimiento público:

"No voy a seguir de en la selección porque era solo para este período. Este era mi último partido. He disputado veinte partidos y no he perdido ninguno. Puede verlo en Google. Es una experiencia muy buena, he seleccionado a jóvenes para que aprendieran y he seguido con el mismo grupo de jugadores hasta llegar aquí. Veo esta etapa muy positiva. Hoy no me siento así", afirmó.

El seleccionado de Países Bajos lo buscó cuando estaba retirado desde 2017, para reemplazar a Frank De Boer.

Uruguay

Diego Alonso, de Uruguay, estaría por ser reemplazado. Según los medios charrúas los rumores de negociación con Marcelo Bielsa estarían avanzados. A pesar que la gestión de Alonso es corta, sustituyó a Oscar Washington Tabarez en diciembre de 2021 y logró corregir el rumbo para clasificarlo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, resume también tycsports.com.

Alemania

Hans-Dieter Flick, el entrenador de Alemania, a pesar de haber caído en primera ronda, fue ratificado en el cargo por la Federación Alemana de Fútbol. No corrió con la misma suerte el director deportivo alemán, Oliver Bierhoff, a quien el fracaso futbolístico sí le costó el puesto.