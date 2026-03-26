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Bolivia rumbo al mundial

Red Uno Streaming: Bolivia gana 2-1 a Surinam y sigue la hazaña viva

El partido comenzó con intensidad, cada jugada mantiene a Bolivia y Surinam al límite, mientras los hinchas viven minuto a minuto la búsqueda de la hazaña nacional en el streaming de Red Uno.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

26/03/2026 17:32

Bolivia

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La emoción está asegurada. Este jueves, Bolivia afronta un duelo decisivo ante Surinam por la semifinal del repechaje rumbo al Mundial, y los hinchas podrán vivir cada instante en vivo a través de las redes sociales de Red Uno.

Desde las 17:00, la cadena televisiva desplegará una cobertura especial en streaming mediante sus plataformas digitales —Facebook, YouTube y TikTok— con una previa cargada de análisis, expectativas y toda la información desde Monterrey, donde se disputará el encuentro a las 18:00 en el estadio Gigante de Acero BBVA.

Los seguidores de La Verde no solo podrán mirar el partido, sino también interactuar en tiempo real, enviando mensajes, compartiendo pronósticos y alentando al equipo en una transmisión que promete cercanía y emoción.

Bolivia llega a este compromiso con la ilusión de dar un paso clave hacia el Mundial, enfrentando a una selección de Surinam que, si bien cuenta con futbolistas en Europa, arriba con poco rodaje reciente. Una oportunidad que el combinado nacional buscará aprovechar.

En caso de avanzar, Bolivia enfrentará a Irak en la final del repechaje, quedando a un triunfo de volver a una Copa del Mundo. Mientras tanto, el país entero estará conectado, alentando y siguiendo cada jugada en vivo por streaming.

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