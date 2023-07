Senador y dirigente de Palmaflor asegura que pagarán sueldos adeudados a jugadores

Cargando...

Cochabamba

Después de que se hiciera público un audiovisual de jugadores de Palmaflor expresando la deuda de salario que tiene la dirigencia con ellos, finalmente apareció uno de los dirigentes del club del trópico y manifestó que currean para poder cumplir el monto económico adeudados con sus pupilos.

Mediante una conferencia de prensa el político y dirigente de Palmaflor Leonardo Loza (senador) reconoció que tienen una deuda con los futbolistas de su institución, pero a la vez manifestó que se encuentrán realizando las gestiones para poder cancelar la mora salarial, argumentó que hicieron una planificación pero que algunos resultados no ayudaron, como la derrota ante Blooming por la Copa Sudamericana (6-0), Loza expresó que no se explica como después de aquella goleada con el equipo cruceño no consiguieron más resultados positivos.

Por otra parte, el dirigente también expresó que no corre riesgo el viaje a La Paz para el partido que se jugará ante el líder del torneo The Strongest este sábado desde las 17:30.

"La dirigencia y quizás la parte técnica tiene que ver con esta logística, lo jugadores no tienen nada en ello", dijo Loza.

Sin embargo desde la interna del club nadie se ha manifestado al respecto.