¡Tarija espectacular! El impresionante recibimiento a la Verde en la última práctica

Centenares de hinchas de la selección se apostaron en la entrada del estadio IV Centenario para darle un caluroso recibimiento a la última práctica antes del duelo con Panamá. 

Martin Suarez Vargas

17/01/2026 19:31

Izquierda: hinchas bolivianos alentando a la selección. Derecha: llegada de la Verde al último día de prácticas. Foto: Red Uno de Bolivia.
Tarija, Bolivia.

Un gran número de simpatizantes de la selección boliviana en Tarija se dio cita en las afueras del estadio IV Centenario para recibir con aplausos y arengas la llegada al cierre de prácticas de los dirigidos por Óscar Villegas.

Niños en hombros de padres, gritos de damas, silbidos de varones, celulares grabando, cánticos y arengas fueron lo que se pudo apreciar en la llegada de la Verde a su última práctica antes del duelo contra Panamá, este domingo desde las 17:00.

Tan pronto descendieron los jugadores, el calor del aliento se intensificó; algunos pidieron autógrafos, Robson Matheus fue uno de los que accedió, mientras que Carlos Lampe levantó la mano para saludar a sus seguidores. Otro de los que también levantó las manos, esta vez a sus coterráneos, fue el aclamado Ramiro Vaca, quien después de saludar se dirigió al interior del estadio.

Los dirigidos por Óscar Villegas están mentalizados en hacer un buen papel en suelo tarijeño y brindarles una alegría, tal como lo mencionaron todos los protagonistas, tomando en cuenta que este duelo también es preparatorio para el repechaje contra Surinam el próximo 26 de marzo en Monterrey.

