¿Subió o bajó? Así cierra el dólar paralelo este sábado 17 de enero en Bolivia

Según datos emitidos la noche de este sábado 17 de enero de 2026 por el portal especializado dolarboliviahoy.com, el dólar estadounidense se cotiza en el mercado paralelo a Bs 9,54 para la venta y Bs 9,55 para la compra.

En comparación con la jornada anterior, el tipo de cambio muestra una leve variación. El viernes, la divisa paralela se ofrecía a Bs 9,49 en la venta y Bs 9,50 en la compra, lo que refleja un ligero aumento durante las últimas 24 horas.

Por otro lado, el portal bolivianblue.net, que actualiza sus cifras cada 15 minutos, también reporta que este sábado por la noche el dólar “blue” se mantiene en Bs 9,54 para la compra y Bs 9,55 para la venta, confirmando la estabilidad del precio en el mercado informal.

La cotización del dólar paralelo es un indicador clave para comerciantes, importadores y ciudadanos, especialmente ante las restricciones para acceder a divisas a través del sistema oficial. Esta limitada disponibilidad ha intensificado la demanda en el circuito informal, lo que mantiene la tensión en los precios.

Mira la programación en Red Uno Play