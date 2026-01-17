Fallece Kianna Underwood, estrella de Nickelodeon, tras ser atropellada en Nueva York

La exactriz de 33 años perdió la vida tras ser arrollada por un vehículo que se dio a la fuga en Brooklyn. Familiares y fans expresaron su dolor por la trágica noticia.
17/01/2026 19:16
Escuchar esta nota
Una estrella de la televisión infantil se apagó este viernes en Nueva York. Kianna Underwood, conocida por su participación en la serie de sketches de Nickelodeon All That en 2004 y 2005, murió tras ser atropellada por un vehículo que se dio a la fuga.
El incidente ocurrió poco antes de las 7:00 de la mañana en el barrio de Brooklyn, según informó The Express Tribune. Las autoridades policiales indicaron que Underwood sufrió un traumatismo craneoencefálico grave y fue declarada muerta en el lugar por los servicios de emergencia.
La noticia fue confirmada por sus familiares a través de redes sociales, provocando una ola de condolencias de amigos, colegas y fanáticos que lamentaron la pérdida de la joven actriz, quien a sus 33 años seguía siendo recordada por su talento y carisma en la pantalla.
El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), a través de la Brigada de Investigación de Colisiones del Distrito de Carreteras, continúa investigando el caso, en busca del vehículo responsable y su conductor.
“Kianna siempre será recordada por su alegría y dedicación en All That; su pérdida es profundamente dolorosa para todos quienes la conocimos y admiramos”, escribió un familiar en redes sociales.
Mira la programación en Red Uno Play
19:00
19:55
21:00
23:30
00:00
01:00
19:00
19:55
21:00
23:30
00:00
01:00