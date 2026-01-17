La NASA inicia el montaje del cohete que llevará humanos a la Luna

La NASA inicia este sábado una operación logística de alta precisión para trasladar el cohete Space Launch System (SLS) hacia su plataforma de lanzamiento. El colosal vehículo recorrerá 6,5 kilómetros a una velocidad mínima para garantizar la seguridad de la cápsula Orion integrada en su cúspide.

Esta maniobra representa un hito fundamental para la misión Artemis II, la cual llevará a cuatro astronautas alrededor del satélite natural. El despliegue marca el primer regreso de una tripulación humana al espacio profundo desde que finalizó el programa Apolo en 1972.

Jacob Bleacher, científico jefe de la NASA, calificó este movimiento como un paso decisivo hacia una presencia humana sostenida en la Luna. El experto subrayó que el éxito de esta fase es vital para las futuras ambiciones de la agencia de llegar eventualmente a Marte.

La ventana de lanzamiento se mantiene firme para el próximo 6 de febrero, a pesar de la congestión en el calendario espacial de Florida. La directora de vuelo, Charlie Blackwell-Thompson, aseguró que cuentan con oportunidades adicionales de despegue prácticamente cada mes hasta abril.

Foto: EFE.

La misión durará diez días y utilizará una trayectoria de "retorno libre" impulsada por la propia gravedad lunar para volver a la Tierra. Durante el trayecto, los astronautas validarán los sistemas críticos de soporte vital y comunicaciones necesarios para futuros descensos en la superficie.

El SLS se consolida como el cohete más potente jamás construido tras demostrar su eficacia en la prueba no tripulada de 2022. Con 98 metros de altura, esta mole de ingeniería supera en operatividad actual a otros prototipos en desarrollo de la industria privada.

Dentro de la cápsula Orion viajarán los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto al canadiense Jeremy Hansen. Este equipo multidisciplinario incluye a veteranos de la Estación Espacial Internacional y a la mujer con el récord de permanencia en el espacio.

El mundo observa con atención este traslado que simboliza el fin de una espera de cinco décadas para la exploración lunar. Una vez en la plataforma, el sistema completo será sometido a las pruebas finales antes de encender sus motores hacia la historia.

Mira la programación en Red Uno Play