Santa Cruz: Choque múltiple en la Av. Virgen de Cotoca dejó heridos y daños materiales

Un accidente de tránsito se registró la tarde de este sábado en la intersección del Cuarto Anillo y la avenida Virgen de Cotoca, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El hecho involucró dos micros, un camión y una vagoneta tipo taxi, dejando como saldo personas heridas y daños materiales de consideración.

De acuerdo con el reporte preliminar, el accidente habría sido provocado por una falla mecánica en un micro de la línea 79, que terminó colisionando contra la vagoneta tipo taxi que se encontraba detenida en el semáforo. A raíz del impacto, el taxi chocó contra un camión que estaba adelante.

Una testigo y propietaria del vehículo tipo taxi, visiblemente afectada, relató lo ocurrido:

“Yo estaba parada en el semáforo en rojo y el micro directamente me chocó. Nadie me da una solución para mi auto, ¿cómo voy a pagar el banco si no? El tanque de gas casi revienta, fue muy fuerte el golpe”, manifestó.

Según se informó en el lugar, el conductor del taxi y algunos pasajeros resultaron heridos. El chofer fue trasladado a una clínica, mientras que uno de los pasajeros fue auxiliado por sus familiares. Afortunadamente, las lesiones no serían de gravedad.

