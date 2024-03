¡Titánico! Así entrena Mike Tyson para su pelea contra el influencer Jake Paul

Estados Unidos.

Mike Tyson estadounidense de 57 años y leyenda del boxeo mundial, sostendrá una pelea contra el youtuber Jake Paul el próximo 20 de julio en Texas, para ello realiza un titánico entrenamiento con la premisa de llegar bien a la cita.

En las últimas horas, como preparativo a este evento, se hicieron virales los videos del impactante entrenamiento que está llevando adelante Iron Mike a sus 57 años. El oriundo de Nueva York no ha peleado desde una exhibición en 2020 contra Roy Jones Jr..

Su oponente, Paul, ha logrado establecer un récord de nueve victorias y una sola derrota desde que hizo su debut profesional en 2020 (ante Tommy Fury, hermano de Tyson Fury, campeón mundial del peso pesado). La elección de Texas como sede del combate se debe, en gran parte, al prestigio del AT&T Stadium y a su capacidad para albergar eventos de gran magnitud.

Jake, quien inició su carrera como creador de contenido digital, se ganó el respeto de figuras de este deporte como el propio Tyson, quien en una entrevista anterior reconoció la habilidad del joven de 27 años. A su vez, Mike ha mantenido su figura en plena forma, demostrando con publicaciones en sus redes sociales que todavía posee el físico y el espíritu de un competidor de alto nivel.

“Es lo suficientemente hábil. Se lo daré. Es lo suficientemente hábil porque sigue ganando. Incluso si está peleando contra boxeadores que no están destinados a ser lo suficientemente buenos, aun así, deberían vencerlo, pero no pueden. Hay que darle el crédito. Tiene siete millones de personas mirándolo cuando pelea, ni los campeones del mundo logran esa cifra”, soltó en su momento el ex campeón mundial.