Wilstermann despidió a su ídolo Christian el Pochi Chávez

Cochabamba.

Wiltermann le hizo una despedida espectacular a uno de sus máximos ídolos en los últimos tiempos, el argentino ex Boca Juniors, Christian Pochi Chávez, el evento se desarrolló en el estadio Félix de la ciudad de Cochabamba.

El argentino tendrá un grato de Bolivia, sobre todo de Wilstermann, porque le hicieron una despedida a la altura de lo que se comportó con la institución. Consiguió diferentes objetivos con la institución cochabambina y además fue un destacado jugador dentro del campo de juego.

El futbolista formado en las inferiores de Boca Juniors, realizó una magna despedida a uno de sus máximos referentes en los últimos tiempos y donde marcó goles durante su duelo de despedida.

En el evento de despedida también estuvieron sus amigos Patricio Rodríguez, Esteban Orfano, Jorge Ortiz, Marcelo Bergese, Óscar Vaca y Santiago Echeverría.

"Desde que eras un niño, has soñado con jugar al fútbol profesional. Y lo has conseguido. Has tenido una carrera increíble, llena de éxitos. Has ganado títulos, has marcado goles, y has inspirado a muchas personas", continuó el rojo.