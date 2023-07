Yassine Bounou uno de los artífices para que Marruecos llegue a instancias finales en la anterior cita mundialista de Qatar, quiere venir a Sudamérica más principalmente Argentina para vestir la casaca de River Plate.

El guardameta de la selección de Marruecos y del Sevilla de España, nacido en Canadá tiene un amplio dominio del Español y gran apego con los jugadores argentinos, Bono admira bastante al Burrito Ortega y se lamentó no poder asistir a la despedida de Maxi Rodríguez evento donde estuvo presente su ídolo, en contrapartida Ortega en modo de halago hacia el arquero, indicó que le resultaría "muy complicado" meterle un gol a Bono y que "tampoco le patearía un penal, ja", expresó en diálogo con TyC Sport.

Por el tema de vestir la camiseta del 'Millonario' Bono expresó que si algún día se da, quiere llegar preparado y triunfar y no solo portar el escudo.

"Si me toca estar en River, me gustaría hacerlo estando bien preparado. Yo quiero ir y rendir, no sólo para vestir el escudo. Quiero triunfar ahí", aseguró.