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Economía

Así cierra el dólar en el mercado paralelo este viernes 27 de marzo en Bolivia

A pesar de iniciar la mañana con relativa estabilidad, los principales portales de monitoreo registraron fluctuaciones constantes en el tipo de cambio informal durante este 27 de marzo.

Milen Saavedra

27/03/2026 18:22

Así cierra el dólar en el mercado paralelo este viernes 27 de marzo en Bolivia. Imagen de pvproductions en Freepik
Bolivia

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La cotización del dólar en el mercado paralelo boliviano vivió una jornada de ajustes este viernes. Según los reportes de los portales especializados, la divisa estadounidense no mantuvo una trayectoria lineal, mostrando variaciones tanto al alza como a la baja en los diferentes puntos de control a lo largo del día.

De acuerdo con los datos de dolarboliviahoy.com, la jornada comenzó a las seis de la mañana con el dólar situándose en Bs 9.31 para la compra y Bs 9.28 para la venta. Al promediar el mediodía, las cifras se ajustaron levemente a Bs 9.31 para la compra y Bs 9.30 para la venta. Sin embargo, al finalizar la tarde, este portal reportó una caída en el precio de compra, situándolo en Bs 9.10, mientras que la venta escaló hasta los Bs 9.32.

Por otro lado, el portal bolivianblue.net, que actualiza sus cifras cada 15 minutos, mostró un panorama de mayor presión alcista hacia el cierre. Tras iniciar el día con valores idénticos al primer portal (Bs 9.31 compra y Bs 9.28 venta), la cotización subió al mediodía a Bs 9.33 para la compra y Bs 9.30 para la venta. Al finalizar el día, este monitor fijó el precio de cierre en Bs 9.34 para la compra y Bs 9.31 para la venta.

Estas diferencias entre los portales de monitoreo reflejan la incertidumbre y la fragmentación que caracteriza al mercado informal de divisas en el país, donde la brecha respecto al tipo de cambio oficial se mantiene como un factor determinante para la economía local.

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