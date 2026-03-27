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Economía

YPFB garantiza abastecimiento: despacha 960.000 litros diarios de combustible en Potosí

La estatal petrolera asegura que el suministro se realiza con normalidad en todo el departamento y pide a la población evitar la desinformación.

Silvia Sanchez

27/03/2026 16:02

YPFB garantiza abastecimiento: despacha 960.000 litros diarios de combustible en Potosí. Foto ABI.
Potosí, Bolivia

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Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) despacha un volumen promedio diario de 960.000 litros de combustibles líquidos a distintas estaciones de servicio del departamento de Potosí, lo que —según la estatal— permite garantizar el abastecimiento.

De este total, 500.000 litros corresponden a diésel oíl y 460.000 litros a gasolina especial, que se distribuyen desde las plantas de almacenaje ubicadas en Potosí, Tupiza, Uyuni y Villazón.

“El abastecimiento de combustibles líquidos se desarrolla con total normalidad en las 32 estaciones de servicio del departamento, tanto en áreas urbanas como en provincias, gracias a una ardua labor logística”, informó Vladimir López Rosales, distrital comercial de YPFB en Potosí.

Suministro asegurado

Desde la estatal señalaron que el distrito cuenta con suficiente volumen de gasolina, diésel y otros productos para cubrir la demanda de la población, el transporte y los distintos sectores productivos.

“Trabajamos de manera permanente para que el despacho sea transparente y confiable. Además, realizamos un monitoreo constante de la logística de distribución para prevenir eventualidades y asegurar la regularidad del suministro”, añadió López Rosales.

Llamado a evitar desinformación

YPFB también exhortó a la población a no dejarse llevar por versiones difundidas en redes sociales sobre un posible desabastecimiento.

“Nuestro compromiso es garantizar el abastecimiento oportuno y eficiente de combustibles en beneficio del departamento”, remarcaron desde la estatal.

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