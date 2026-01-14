BID aplicará su exitoso modelo agroindustrial en Bolivia para potenciar las exportaciones

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, dijo que tras 15 años sin la visita de un presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a Bolivia, la presencia de Ilan Goldfajn marca el inicio de la implementación del programa Bolivia Crece, una línea de apoyo orientada al desarrollo económico del país, que no solo beneficiará al Gobierno nacional, sino también al sector privado.

El programa se ejecutará principalmente a través de BID Invest y BID Lab, dos herramientas del Grupo BID enfocadas en el fortalecimiento del sector privado, la promoción de inversiones y la innovación.

De acuerdo con lo expuesto, las áreas prioritarias de intervención serán la generación de energías alternativas, la profundización de los servicios financieros, el desarrollo de infraestructura y, a nivel sectorial, la agroindustria, la minería y el turismo.

Explicó que en el ámbito agroindustrial, se destacó que uno de los principales desafíos es mejorar la competitividad, a partir del fortalecimiento de la infraestructura, la seguridad jurídica y la generación de condiciones adecuadas para la inversión. Además, el respaldo del BID permitirá facilitar la apertura e inteligencia de mercados, mediante programas orientados a que las empresas puedan dar el salto hacia la exportación.

Como referencia, Espinoza mencionó el caso de Perú, donde el BID impulsó el desarrollo de la agroindustria, experiencia que es considerada un modelo a seguir para Bolivia, a partir de la confianza generada y de la implementación de estas herramientas que anteriormente no estaban disponibles en el país.

“A partir del apoyo del BID se puede facilitar la apertura de nuevos mercados, inteligencia de mercados, hay una serie de programas que permitirán a las empresas dar el salto hacia la exportación. Lo que hizo el BID en Perú es un modelo a seguir a partir de estas herramientas que está presentando en Bolivia que ahora llegan al país gracias a la confianza”, explicó Espinoza.

En cuanto a la minería, el ministro de Economía afirmó que se remarcó la importancia de avanzar hacia una minería responsable y sostenible, fortaleciendo la cadena de proveedores y generando mayor valor agregado.

Asimismo, se identificó al turismo como otro sector con alto potencial de crecimiento, que puede convertirse en un motor clave para el desarrollo económico del país.

