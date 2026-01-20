El precio del pollo baja a Bs 16 el kilo en mercados de La Paz

En el mercado de la calle Tarapacá, en la ciudad de La Paz, cerca de la Garita de Lima, se registró un nuevo descenso en el precio de la carne de pollo, luego de que se regularizara su distribución tras las semanas de bloqueos de caminos en el país.

Durante los días más críticos del conflicto, el kilo de pollo llegó a costar hasta Bs 26 en los mercados paceños. Sin embargo, en la jornada de este martes, el producto se comercializa a Bs 16 el kilo al detalle y Bs 14,90 al por mayor.

Las vendedoras confirmaron la reducción del precio. “El kilo del pollo está a 16 bolivianos al detalle y por mayor a 14,90. Bajó bastante de lo que estaba, porque antes pasaba los Bs 20. Cada pollito entero sale en 33,50 bolivianos”, señaló una comerciante del sector.

Durante las semanas de bloqueos, los productores avícolas reportaron pérdidas aproximadas de Bs 8 millones, debido a la imposibilidad de trasladar el producto hacia el occidente del país. Los principales centros de producción de carne de pollo se concentran en Santa Cruz y Cochabamba.

Otros productos también bajan

Amas de casa consultadas indicaron que los precios de las verduras también comienzan a retornar a niveles habituales, similares a los registrados antes de los bloqueos, lo que genera alivio en la economía familiar.

Los comerciantes prevén que, de mantenerse la normalidad en el transporte, los precios se estabilicen en los próximos días.

