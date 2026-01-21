Baja el precio del kilo de pollo en La Paz; un pollo grande puede costar hasta Bs 35

Este miércoles, en los mercados de la ciudad de La Paz se reportó que el kilo de pollo bajó hasta los Bs. 14.80 permitiendo a las amas de casa poder comprar un pollo entero hasta en Bs. 30.

Un equipo de prensa de la Red Uno llegó hasta el mercado Garita de Lima, lugar tradicional de venta de pollo, donde las compradoras aprovecharon los precios bajos en algunos productos.

“Yo creo que en los bloqueos ha crecido el pollo bastante y tenemos pollo grande así que aproveche un pollo ¡grande, grande! Esta 35 a 38 bolivianos”. Mencionó una vendedora.

Mientras tanto, los compradores ven como una noticia positiva que se esté regulando los precios uno mencionaba “He comprado a Bs. 14.80 el kilo de pollo a comparación de la semana pasada que estaba por los 19 el kilo creo que hay que aprovechar los precios”.

A más de una semana que se levantaron los bloqueos los precios en los mercados se van regularizando principalmente en el occidente del país. Durante los bloques que se tuvo al inicio del mes de enero el kilo llegó a costar Bs. 26.

Otro elemento que también tuvo un descenso en los precios fue el maple de huevo que por algunas comerciantes realizan promociones de dos maples por Bs.35.

Se acerca un fin de semana largo por el feriado del 23 de enero y los mercados se van llenando para provisionar de alimentos a las familias paceñas.

