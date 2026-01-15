Inversión del BID en Bolivia generará miles de empleos formales, asegura Cainco

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reafirmó su compromiso de respaldar a Bolivia, tanto en el sector público como en el privado, con financiamiento, asistencia técnica y apoyo a proyectos estratégicos, aseguró Pablo Mendieta, director del Centro Boliviano de Economía de Cainco, tras el encuentro entre el organismo internacional y empresarios en Santa Cruz.

Según Mendieta, los principales puntos del encuentro destacan la intención del BID de colaborar en este periodo crítico con el país, no solo mediante la asignación de recursos económicos —como los 4.500 millones de dólares anunciados— sino también aportando conocimientos y mejores prácticas para potenciar inversiones y fortalecer instituciones.

El directivo explicó que estos recursos no se entregarán como un “cheque en blanco”. Por el contrario, se destinarán a proyectos públicos y privados bien estructurados, supervisados por las distintas divisiones del BID: la parte que apoya al sector público, BID Invest para empresas privadas y BID Lab, centrado en innovación.

“No es inmediato, se prepararán proyectos y se evaluará que cumplan con todos los estándares para ser apoyados”, señaló Mendieta.

Respecto al impacto económico, Mendieta subrayó que por cada 10 mil dólares de inversión se crea un empleo formal, lo que podría generar miles de oportunidades laborales.

En cuanto a las PYMES, Mendieta detalló que el BID ofrece líneas de crédito especiales y apoyo focalizado. “Los recursos externos permiten que el sistema financiero nacional libere capital para otras empresas, dinamizando la economía en general”, afirmó.

Sobre el control y la transparencia, el director de Cainco recordó que tanto el BID como el Banco Mundial aplican estándares rigurosos en la evaluación y ejecución de proyectos, dado que los préstamos deben ser devueltos con intereses.

“Es fundamental que los proyectos sean social y económicamente rentables, generando empleo, divisas e impuestos”, concluyó Mendieta.

Con este acercamiento, el BID regresa a Bolivia después de 15 años, marcando un paso importante para impulsar el desarrollo económico y social del país, con foco en inversiones estratégicas, fortalecimiento institucional y generación de empleo.

