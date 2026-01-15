TEMAS DE HOY:
Economía

Sector privado de Cochabamba ve oportunidad con fondos del BID

El sector destacó  la importancia de enfocarse en  concluir la carretera Cochabamba–Trinidad, a la que le restan unos 50 kilómetros, que permitirá potenciar el desarrollo del departamento.

Cristina Cotari

15/01/2026 10:40

Foto: Red Uno
Cochabamba

El  anuncio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de destinar 4.500 millones de dólares a Bolivia despertó el interés del sector privado cochabambino. Bajo el plan “Bolivia Crece”, los empresarios ven una oportunidad histórica para consolidar al departamento como el eje económico y de integración vial del país.

Para el gerente general de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), Alberto Arce, el componente más transformador de esta inyección de recursos será la inversión en infraestructura caminera.

En ese marco, señaló que la ubicación del departamento es clave.

“Somos el departamento que está en el corazón de Bolivia. Tenemos que ser el nodo vial que conecte oriente y occidente, norte y sur”, afirmó.

 

En ese contexto, destacó la importancia de concluir la carretera Cochabamba–Trinidad, a la que le restan unos 50 kilómetros. Su culminación, además de potenciar el desarrollo entre Cochabamba y Beni, podría generar un crecimiento cercano al 2% del PIB nacional, según proyecciones del sector.

Sostuvo que el desafío es concretar el proyecto carretero respetando el componente ambiental y a los pueblos indígenas del Tipnis. 

Arce remarcó también el papel de la doble vía que atraviesa el territorio cochabambino como parte del corredor bioceánico, que enlazará los puertos del Atlántico con los del Pacífico y posicionará a Bolivia como un punto clave del comercio regional.

El gerente de la ICAM puntualizó que de concretarse estos objetivos, Cochabamba podría dar un salto cualitativo: pasar de ser un punto intermedio dentro del mapa boliviano a convertirse en el gran centro articulador de rutas, inversiones y comercio en los próximos años.

