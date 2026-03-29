¿Ya recibiste el resarcimiento? Este martes culmina el plazo para presentar los documentos al SREC

Este martes vence el plazo para que los propietarios de vehículos presenten sus documentos en el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC). Desde la página oficial de YPFB indicaron que el sistema está habilitado para todo tipo de automotores y placas hasta el 31 de marzo, no obstante, aseguraron que los casos especiales tendrán un plazo adicional hasta el 30 de abril de 2026.

Procedimiento

Para iniciar el trámite, los usuarios deben enviar un mensaje al WhatsApp 72150600 y presentar:

RUAT del vehículo

Cédula de identidad

SOAT vigente

Cuenta bancaria

Fotografías, facturas o informes técnicos de daños

Declaración jurada y finiquito

Posteriormente, el sistema evalúa los daños y los clasifica en leves, medios o graves, lo que define el monto de la compensación.

YPFB indicó que continúa la revisión de los casos pendientes y reiteró que el proceso busca compensar de manera justa a los usuarios afectados por el combustible desestabilizado.

Nuevos acuerdos

El pasado 26 de marzo, el gobierno y los choferes se reunieron y determinaron los siguientes acuerdos con respecto al resarcimiento de daños:

Se permitirá el resarcimiento para aquellos vehículos que verifiquen daños en más de una ocasión.

Una vez verificado el proceso, el resarcimiento se realizará en un plazo máximo de tres días hábiles.

YPFB habilitará oficinas físicas para que las federaciones presenten la documentación correspondiente o la carguen de manera digital.

Pagos por resarcimiento supera los Bs 4 millones

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que el proceso de resarcimiento por daños ocasionados por la gasolina desestabilizada ya comenzó y más de 700 usuarios empezaron a recibir sus compensaciones mediante abono en cuenta bancaria y pago en ventanilla.

Según el reporte oficial, el monto total desembolsado y programado hasta la fecha alcanza los 4,99 millones de bolivianos, entre transferencias bancarias ya realizadas y montos habilitados para su cobro en sucursales del Banco Unión a nivel nacional.

Pagos mediante abono y ventanilla

La estatal petrolera explicó que los primeros pagos se realizaron mediante abono directo a cuentas bancarias de los usuarios que completaron correctamente el proceso y presentaron toda la documentación técnica requerida.

Asimismo, se habilitó la modalidad de pago en ventanilla del Banco Unión, donde los beneficiarios deben acudir personalmente con su documento de identidad original y el número asignado por el sistema para realizar el cobro.

Los beneficiarios están siendo notificados a través de WhatsApp, mediante el mismo número utilizado para registrar su reclamo.

Usuarios cobran compensaciones por gasolina. Foto archivo: ABI







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