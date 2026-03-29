¿Ya recibiste el resarcimiento? Este martes culmina el plazo para presentar los documentos al SREC

La estatal petrolera explicó que los primeros pagos se realizaron mediante abono directo a cuentas bancarias de los usuarios que completaron correctamente el proceso y presentaron toda la documentación técnica requerida.
29/03/2026 12:07
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Este martes vence el plazo para que los propietarios de vehículos presenten sus documentos en el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC). Desde la página oficial de YPFB indicaron que el sistema está habilitado para todo tipo de automotores y placas hasta el 31 de marzo, no obstante, aseguraron que los casos especiales tendrán un plazo adicional hasta el 30 de abril de 2026.
Procedimiento
Para iniciar el trámite, los usuarios deben enviar un mensaje al WhatsApp 72150600 y presentar:
Posteriormente, el sistema evalúa los daños y los clasifica en leves, medios o graves, lo que define el monto de la compensación.
YPFB indicó que continúa la revisión de los casos pendientes y reiteró que el proceso busca compensar de manera justa a los usuarios afectados por el combustible desestabilizado.
Nuevos acuerdos
El pasado 26 de marzo, el gobierno y los choferes se reunieron y determinaron los siguientes acuerdos con respecto al resarcimiento de daños:
Pagos por resarcimiento supera los Bs 4 millones
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que el proceso de resarcimiento por daños ocasionados por la gasolina desestabilizada ya comenzó y más de 700 usuarios empezaron a recibir sus compensaciones mediante abono en cuenta bancaria y pago en ventanilla.
Pagos mediante abono y ventanilla
La estatal petrolera explicó que los primeros pagos se realizaron mediante abono directo a cuentas bancarias de los usuarios que completaron correctamente el proceso y presentaron toda la documentación técnica requerida.
Asimismo, se habilitó la modalidad de pago en ventanilla del Banco Unión, donde los beneficiarios deben acudir personalmente con su documento de identidad original y el número asignado por el sistema para realizar el cobro.
Los beneficiarios están siendo notificados a través de WhatsApp, mediante el mismo número utilizado para registrar su reclamo.
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