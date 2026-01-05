Estudiantes de Unifranz aplican inteligencia artificial para crear tecnología que protege personas y ecosistemas

Estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) están marcando un precedente en la innovación tecnológica al desarrollar tres soluciones que integran inteligencia artificial (IA) en prototipos con alto impacto social, productivo y ambiental. Desde la salud y la inclusión, pasando por la seguridad agroindustrial, hasta la preservación de ecosistemas acuáticos, estos proyectos reflejan cómo el conocimiento aplicado puede transformar realidades concretas.

Una de las iniciativas más destacadas es la prótesis de mano electrónica inteligente, desarrollada por el estudiante egresado Ronald Uriel Choque Paco. “El proyecto es una prótesis de mano electrónica que utiliza el acto de la imitación para generar sus movimientos. Como sabemos, la imitación está presente en nuestro día a día, ya que nosotros observamos algún movimiento y lo reflejamos en nuestro comportamiento o movimiento”, sostiene Ronald.

El prototipo utiliza visión computarizada e inteligencia artificial para replicar movimientos humanos mediante la cámara de un teléfono celular, eliminando la necesidad de sensores invasivos o costosos.

Este proyecto fue inspirado en los procesos naturales de aprendizaje humano, la prótesis observa y reproduce movimientos en tiempo real. “En primera instancia se desarrolló un modelo de inteligencia artificial capaz de replicar los movimientos de la mano humana, a través de la cámara de nuestros celulares. El modelo analiza la información y la envía, a través de una conexión inalámbrica, a la prótesis, en donde se ejecutan los movimientos”, explica el joven ingeniero.

El sistema tarda menos de medio segundo en responder, logrando precisión y facilidad de uso. Además, el bajo costo proyectado busca que el acceso a este tipo de dispositivos tecnológicos sea posible en Bolivia.

La segunda solución surge motivada por la industria bananera, donde tres estudiantes de noveno semestre desarrollaron un sistema inteligente de detección y limpieza de huevos de araña mediante visión artificial. El proyecto responde a una problemática real, que tiene que ver con las picaduras de arañas venenosas que afectan a trabajadores durante el proceso de manipulación de los racimos.

“Las arañas bananeras son de la especie Phoneutria, cuya picadura causa fiebre, irritación y, en casos severos, la muerte. Lo preocupante es que el ojo humano no puede detectarlas fácilmente. Por eso implementamos visión artificial para detectar tanto a las arañas como los huevos que pueden colocar en los racimos de banana”, destaca Owen Terceros, uno de los desarrolladores del proyecto.

El sistema integra cámaras, un modelo de inteligencia artificial entrenado con un dataset propio y un mecanismo automatizado de sanitización. La propuesta no solo incrementa la seguridad laboral, sino que también mejora la calidad del producto de exportación, demostrando que la IA puede ser una aliada estratégica en sectores productivos clave para el país.

El tercer proyecto apuesta por la protección del medioambiente a través de un robot submarino ROV capaz de detectar y recolectar residuos en lagos contaminados como el Titicaca. El corazón del sistema es la inteligencia artificial que permite al prototipo submarino reconocer distintos tipos de desechos bajo el agua.

“Hemos entrenado la inteligencia artificial como si fuera un niño, alimentándola con miles de imágenes de plásticos, metales y otros desechos. De esa manera, el robot aprendió a diferenciar los residuos y marcarlos con colores en tiempo real”, detalla Ignacio Zárate, estudiante de Ingeniería de Sistemas.

Mediante redes neuronales convolucionales (un tipo de inteligencia artificial, inspiradas en el cerebro humano, especializadas en analizar datos visuales) y algoritmos programados en Python, el robot logra identificar residuos con alta precisión, incluso en condiciones de baja visibilidad. Este prototipo demuestra que la IA también puede convertirse en una herramienta clave para enfrentar la crisis ambiental desde una perspectiva sostenible.

De esta manera, estos tres desarrollos forman parte de los Proyectos Integradores de Unifranz, una metodología académica que impulsa a los estudiantes a “aprender haciendo”, combinando teoría, investigación y tecnología para generar soluciones reales. En conjunto, las iniciativas evidencian que la inteligencia artificial, aplicada con propósito social, puede convertirse en un motor de cambio impulsado por jóvenes que ya están diseñando el futuro desde las aulas universitarias de Unifranz.

