Internacional

10 turistas y el piloto pierden la vida al estrellarse una avioneta en Kenia

Autoridades locales identificaron entre las víctimas a ocho húngaros, dos alemanes y un keniano. "No hay supervivientes", indicaron.

EFE

28/10/2025 10:09

Humo se eleva desde los restos de un accidente aéreo en el condado de Kwale, Kenia, el 28 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/Stringer
Nairobi, Kenia

La aerolínea keniana Mombasa Air Safari informó este martes de que ocho ciudadanos húngaros, dos alemanes y un tripulante keniano -el capitán-, murieron tras estrellarse una de sus avionetas en el condado de Kwale, en el sureste de Kenia. Una avioneta Cessna Caravan con 12 personas a bordo, incluidos turistas, se estrelló poco después de despegar de la ciudad costera de Diani, en el condado de Kwale, según la Autoridad de Aviación Civil de Kenia.

"Lamentamos profundamente informar de que no hay supervivientes. Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los afectados por este trágico suceso", señaló la compañía en un comunicado recogido por medios locales.

Un hombre hace guardia junto a los restos de un avión en el condado de Kwale, Kenia, el 28 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/Stringer

"Nuestra principal prioridad en este momento es brindar todo el apoyo posible a las familias afectadas", dijo el presidente de Mombasa Air Safari, John Cleave.

Previamente, la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA, por sus siglas en inglés) había confirmado el accidente de la aeronave, que volaba desde Diani, en la costa sur del país, hacia Kichwa Tembo, una base aérea situada en la reserva natural del Masái Mara.

Residentes observan los restos de un accidente aéreo en el condado de Kwale, Kenia, el 28 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/Stringer

La KCAA informó inicialmente de que a bordo viajaban doce personas, aunque la aerolínea precisó después que, según su información, eran once.

"Las agencias gubernamentales se encuentran en el lugar del accidente para determinar la causa del siniestro y sus repercusiones", indicó la KCAA en un comunicado difundido en la red social X.

Un hombre hace guardia junto a los restos de un avión en el condado de Kwale, Kenia, el 28 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/Stringer

Restos del avión en el lugar del accidente aéreo en el condado de Kwale, Kenia, el 28 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/STRINGER

EFE

