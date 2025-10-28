10 turistas y el piloto pierden la vida al estrellarse una avioneta en Kenia

La aerolínea keniana Mombasa Air Safari informó este martes de que ocho ciudadanos húngaros, dos alemanes y un tripulante keniano -el capitán-, murieron tras estrellarse una de sus avionetas en el condado de Kwale, en el sureste de Kenia. Una avioneta Cessna Caravan con 12 personas a bordo, incluidos turistas, se estrelló poco después de despegar de la ciudad costera de Diani, en el condado de Kwale, según la Autoridad de Aviación Civil de Kenia.

"Lamentamos profundamente informar de que no hay supervivientes. Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los afectados por este trágico suceso", señaló la compañía en un comunicado recogido por medios locales.

Un hombre hace guardia junto a los restos de un avión en el condado de Kwale, Kenia, el 28 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/Stringer

"Nuestra principal prioridad en este momento es brindar todo el apoyo posible a las familias afectadas", dijo el presidente de Mombasa Air Safari, John Cleave.

Previamente, la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA, por sus siglas en inglés) había confirmado el accidente de la aeronave, que volaba desde Diani, en la costa sur del país, hacia Kichwa Tembo, una base aérea situada en la reserva natural del Masái Mara.

La KCAA informó inicialmente de que a bordo viajaban doce personas, aunque la aerolínea precisó después que, según su información, eran once.

"Las agencias gubernamentales se encuentran en el lugar del accidente para determinar la causa del siniestro y sus repercusiones", indicó la KCAA en un comunicado difundido en la red social X.

EFE

