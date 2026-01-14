Adiós a la tarifa única: Visitar el Louvre costará 10 euros más para latinoamericanos y otros extranjeros

El Museo del Louvre, el Palacio de Versalles y la Sainte-Chapelle dejaron de ser iguales para todos. A partir de hoy, 14 de enero de 2026, el pasaporte será el factor determinante para establecer el precio de la entrada. Para los turistas procedentes de América Latina, Estados Unidos, Reino Unido y Asia, el acceso a la casa de la Mona Lisa ya no costará 22 euros, sino 32 euros, un incremento del 45%.

Una barrera basada en el origen

La medida, anunciada por el Ministerio de Cultura francés a finales del año pasado, busca recaudar entre 20 y 30 millones de euros anuales adicionales. El objetivo es ambicioso: modernizar las instalaciones del Louvre y financiar grandes obras de restauración, como las de la Ópera Garnier, cuya fachada permanece bajo andamios.

Sin embargo, el cambio ha tomado por sorpresa a miles de viajeros. "Es injusto para los que venimos de más lejos. Ya pagamos vuelos caros y hoteles, y ahora nos cargan un 50% más de costo solo por no ser europeos", reclamó Pamela González, una turista uruguaya que visitaba el museo este miércoles.

Desigualdad en la fila

La nueva política ha creado situaciones inusuales en las taquillas. Una pareja residente en Londres relató a medios locales cómo, debido a sus nacionalidades (ella británica y él húngaro), tuvieron que pagar precios distintos para entrar juntos: 32 y 22 euros respectivamente. "No me parece justo que nos separen así por el origen de nuestro pasaporte", señaló la visitante.

Francia defiende la iniciativa argumentando que instituciones como el Metropolitan de Nueva York o sitios históricos como el Taj Mahal en India ya aplican tarifas diferenciadas para extranjeros. Sin embargo, en el contexto europeo, esta decisión rompe con la tradición de "tarifa universal" que aún mantienen gigantes como el Museo del Prado en Madrid o el Rijksmuseum en Ámsterdam.

La medida no solo ha molestado a los turistas. Los propios sindicatos del Louvre han calificado la política de "ofensiva" y "nacionalista", recordando que las colecciones del museo, muchas de ellas procedentes de Egipto, África y Oriente Medio, tienen un carácter universal y no deberían ser objeto de discriminación tarifaria.

Mientras el Gobierno francés espera que estos 10 euros adicionales por turista ayuden a salvar sus monumentos, los viajeros de fuera de Europa deberán ajustar sus presupuestos para no llevarse una sorpresa amarga al pie de la pirámide de cristal.

Con información de EFE.

