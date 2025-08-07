Un elefante provocó caos durante un desfile religioso en Devinuwara, en el sur de Sri Lanka, después de derribar a su cuidador.

Este hecho provocó que la multitud huyera en pánico, las imágenes fueron captadas por los asistentes al desfile, quienes lo compartieron en redes sociales y se viralizó de manera inmediata.

En las imágenes se observa como el cuidador vuela por los aires al ser lanzado por la trompa del animal, mientras los asistentes intentan huir del lugar.

Un grupo de hombres, intenta evitar que el animal continúe atacando a su cuidador, el video causó consternación.

