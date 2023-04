Autor del tiroteo en Louisville iba a ser despedido y transmitió el ataque en vivo

Estados Unidos

Un empleado bancario de Louisville que mató a cinco personas este lunes en su lugar de trabajo transmitió el ataque en vivo en Instagram, según confirmaron las autoridades.

La policía llegó cuando todavía el hombre estaba detonando su arma dentro del Old National Bank, tras un intercambio de disparos, los funcionaron abatieron al tirador, dijo la jefa del Departamento de Policía Metropolitana de Louisville, Jacquelyn Gwinn-Villaroel. El alcalde de la ciudad, Craig Greenberg, calificó el ataque como “un acto malvado de violencia dirigida”.

El tiroteo, el decimoquinto asesinato en masa en el país este año, se produce apenas dos semanas después de que un exalumno matara a tres niños y tres adultos en una escuela primaria cristiana en Nashville, Tennessee, a unos 260 kilómetros. El gobernador de ese estado y su esposa también tuvieron amigos asesinados en ese tiroteo.

En Louisville, el jefe identificó al tirador como Connor Sturgeon, de 25 años, quien dijo que estaba transmitiendo en vivo durante el ataque.

Cuando Sturgeon era estudiante de primer año en Floyd Central High School, Indiana, se destacaba como deportista, jugaba baloncesto, fútbol y atletismo.

Su padre era el entrenador del equipo de la escuela, comentó un excompañero de clase al medio The Daily Beast, que pidió permanecer en el anonimato.

Sin embargo, contó que Sturgeon extrañamente usaba un casco mientras jugaba baloncesto debido a las múltiples conmociones cerebrales que sufrió mientras jugaba al fútbol americano.

El compañero de Sturgeon dijo que no podía evitar pensar en las lesiones de la escuela secundaria y relacionarlas con otros incidentes en los que los atletas que sufrieron conmociones cerebrales se lastimaron a sí mismos o a otros.

En los últimos años, los médicos han establecido numerosos vínculos entre los jugadores de fútbol y la encefalopatía traumática crónica (CTE), por sus siglas en inglés,una enfermedad cerebral degenerativa causada por golpes repetidos en la cabeza, publicó el medio estadounidense The New York Post.

Las personas diagnosticadas con CTE generalmente tienen problemas de memoria y son propensas a la agresión, cambios de humor, depresión y paranoia, según la Concussion Legacy Foundation.

Por ejemplo, se conoció que, Aaron Hernández quien era jugador del equipo de los New England Patriots, y que además fue condenado por asesinato en 2015, tenía CTE crónico. El deportista se suicidó en prisión en 2017.

Sturgeon también trabajó como pasante para el Old National Bank durante tres años consecutivos, y finalmente se unió como profesional de desarrollo comercial en 2021 y como asociado de tiempo completo, así como de banquero de cartera el año pasado, según su perfil en la cuenta de LinkedIn.

Si bien en su perfil de Instagram donde filmó el tiroteo fue eliminado, las capturas de pantalla compartidas por los reporteros locales muestran que Sturgeon parecía inestable horas previas al ataque.

Su última publicación decía: “No escucharán palabras ni protestas. A ver si escuchan esto”, publicó The New Yorl Post, aunque no lo pudo corroborar.