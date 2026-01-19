El 41% de niñas prefiere no ir de vacaciones si no hay internet, según estudio

Cada vez más niñas prefieren quedarse en casa antes que viajar a un destino donde no haya conexión a Internet. Así lo revela un estudio realizado en Estados Unidos que investigó a 1.000 menores de entre cinco y 13 años.

El resultado sorprendió: el 41% dijo que no le gustaría ir de vacaciones si el lugar no tiene acceso a internet, lo que muestra cómo la vida digital se volvió parte central de su rutina.

Internet para no aburrirse y para no quedar fuera

El estudio, citado por Girl Scouts of the USA, muestra que para muchas niñas el uso de dispositivos ya no es solo entretenimiento ocasional: también se convirtió en una forma de mantenerse conectadas socialmente.

Más de la mitad, el 56%, dijo que utiliza Internet porque se aburre y no encuentra otra forma de entretenerse. Y un 46% afirmó que siente presión por mantener una presencia constante en línea.

Ese fenómeno está relacionado con el FOMO, las siglas en inglés de fear of missing out, que significa “miedo a perderse algo”. Este temor aparece con más fuerza en las niñas de 11 a 13 años: más del 50% teme quedar desconectada de sus amigas si apaga sus dispositivos. En las menores de ocho a diez años la cifra supera el 30%, y entre las de cinco a siete años llega al 21%.

Los padres también influyen

La encuesta también analizó el comportamiento de los adultos frente a la tecnología. Las niñas advirtieron que muchas veces son sus propios padres quienes están más conectados que ellas.

El 52% aseguró que le cuesta captar la atención de sus progenitores porque están pendientes del teléfono, y en el grupo de ocho a diez años este porcentaje sube al 64%.

La directora ejecutiva de Girl Scouts, Bonnie Barczykowski, señaló que esta situación es un recordatorio para que las familias busquen espacios de conexión real y actividades que contribuyan al bienestar emocional de las niñas.

Regulaciones y alertas por salud mental

La creciente dependencia digital ha motivado cambios en varios países. En Australia, por ejemplo, se prohibió el uso de redes sociales para menores de 16 años, alegando una crisis de salud mental.

En Estados Unidos, el exdirector de Salud Pública Vivek Murthy alertó sobre los “riesgos graves” de las redes sociales en niños y planteó incluir advertencias similares a las de los cigarrillos.

El desafío: equilibrar pantallas y vínculos

Los especialistas coinciden en que desconectarse no solo es difícil para los niños, sino también para los adultos. Por eso, recomiendan que las familias establezcan límites, conversen sobre el uso de pantallas y compartan actividades lejos de los dispositivos.

El estudio concluye que el tiempo libre en familia es una oportunidad para reforzar vínculos, mientras que la vida digital ya se instaló como una prioridad en la infancia y hoy influye incluso en decisiones como dónde vacacionar.

Con información de Infobae.

