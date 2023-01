Encuentran 250 tumbas en el terreno que compró Piqué para hacer un hotel

Cargando...

Desde que se separó de Shakira, Gerard Piqué se puso al hombro su costado empresarial. Tomó las riendas de Kosmos -donde se dedica a organizar eventos deportivos- y apostó al mundo inmobiliario, pero un impactante hallazgo frenó la construcción del imponente hotel que quería levantar en Málaga.

Medios españoles aseguraron que los arqueólogos encontraron restos humanos, ya que en el lugar había 250 tumbas. Para continuar con el proyecto, deberán seguir excavando hasta limpiar el terreno por completo, lo que llevaría varios meses, incluso años. Esto lo tiene bastante ofuscado al futbolista del Barcelona, que se embarcó en este proyecto en 2015.

En total, Piqué tiene pensado invertir 50 millones de euros en este edificio cinco estrellas que promete convertirse en el más imponente de la Costa del Sol, uno de los destinos favoritos de los turistas.

Shakira se animó a contar por qué Gerard Piqué la abandonó

Shakira por fin se sinceró sobre su separación de Gerard Piqué, con quien estuvo en pareja durante 12 años. Cuatro meses después del comunicado de prensa en el que anunciaron la ruptura, lanzó “Monotonía”, una bachata a dúo con Ozuna, donde dio detalles del momento en el que el futbolista decidió alejarse para siempre de ella.

Cargando...

En la grabación, a la colombiana se la ve con un agujero en el pecho tras un disparo recibido de un hombre vestido exactamente igual al futbolista en “Me enamoré”, el videoclip de la canción que le dedicó en 2017.

Shakira hundió al defensor del Barcelona por cómo la trató en la recta final de su historia de amor. “De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo. Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando. Te lo digo con sinceridad, tú estás frío como en Navidad. Es mejor que esto se acabe ya. Siempre buscando protagonismo, y te olvidaste de lo que un día fuimos. No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía”, entonó envuelta en un mar de lágrimas.