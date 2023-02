“Eres mi hijo y te amo”, le dijo una madre a su hijo, un asesino serial

Cargando...

México

Una madre amará siempre a sus hijos, su cariño no conoce condiciones y es el más sincero, pues a pesar de lo malo que pueda llegar a ser, una madre difícilmente puede dejar de querer al ser que dio la vida.

Esta es la historia de una madre que sufre por la situación que vive su hijo, un asesino serial, quien le pidió a ella que no se sintiera mal, porque la muerte o una larga condena es el precio que tenía que pagar por todos los delitos cometidos.

Esta historia de quien se desconoce los protagonistas fue compartida por el creador de contenido "Josue Huayra Of", en Facebook quien supuestamente tuvo acceso a una conversación telefónica de una madre y su hijo asesino.

"Mira mis opciones son estas, o me matan o muero aquí de viejo, es lo que hay. Soy un asesino es como para que me la esté pasando bien. Si te llegas a enterar de que me mataron no te preocupes", le dice el joven a su madre.

Pese a las confesiones, la madre respondió de manera amorosa y le confirmó que pese a todo lo malo que ha hecho, ella siempre lo va a querer pues es su hijo.

"Yo también te quiero mucho, y te lo he dicho, siempre te voy a querer, a mí no me importa lo que haya pasado, siempre te voy a querer, eres mi hijo y te voy a querer siempre, siempre", mencionó la madre a su hijo.