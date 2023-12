"Es dolorosamente aburrido": Se contagió de Covid y pide la eutanasia porque sufre las secuelas

Cargando...

La pandemia del coronavirus asoló al mundo en 2020. Han pasado tres años y aún existen personas afectadas por las secuelas que pudo haber dejado el virus en sus organismos. Una de ellas es Tracey Thompson, una mujer canadiense de 55 años, quien todavía no logra recuperarse, y busca acceder a la eutanasia.

Thompson se contagió en 2020 y, de acuerdo a lo que ella misma declaró, se siente tan fatigada y adolorida que tuvo que dejar de trabajar a causa de su contagio y además debe pasar 22 horas al día en cama. Ella era chef.

También tuvo que abandonar ciertos gustos de su diario vivir al no poder disfrutarlos. No puede escuchar música, leer o ver películas porque mentalmente se siente tan nublada que "no puede procesar la información", según publica Daily Mail.

Próximamente se cumplirán cuatro años desde que se contagió y, como no trabaja, ha perdido todos sus ahorros, no tiene familia a la cual acudir y ha perdido a todos sus amigos, reporta meganoticias.cl.

Esa suma de factores tienen hoy a Thompson con la esperanza de acceder a un programa de muerte asistida en Canadá.

"Mi calidad de vida con esta enfermedad es casi inexistente, no es una buena vida (...) Yo no hago nada. Es dolorosamente aburrido. Es profundamente aislante", indicó al medio citado.

La evolución de su enfermedad

En concreto, fue en marzo de 2020 cuando le detectaron el virus. Y, al principio, los síntomas eran los esperados, como la pérdida del gusto y del olfato. Pero, en vez de curarse como la mayoría de los pacientes, meses después seguía padeciendo de malestares por la enfermedad. En mayo de ese mismo año tomó la determinación de acudir a emergencias, donde fue evaluada por especialistas.

No fue hasta 2021 que le diagnosticaron Covid prolongado, que ha provocado en ella una serie de enfermedades de distinta índole, como encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica (EM/SFC), el síndrome de taquicardia ortostática postural (PoTS) y el síndrome de activación de mastocitos (MCAS).

Tras experimentar una serie de complicaciones, donde asegura que la parte más importante de su vida es juntar las fuerzas necesarias para poder ir al baño, postuló al programa canadiense para poder poner fin a su vida.

De acuerdo a lo que la propia víctima ha relatado, su motivación principal es el complejo momento económico en el que se ve envuelta.