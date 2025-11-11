Horror en Estados Unidos: una profesora abusó de un exalumno y fue denunciada por sus vecinos

Una profesora de la escuela intermedia de Washington, identificada como Jessica Bergmann, de 34 años, fue arrestada en Illinois, Estados Unidos, y acusada de presunto abuso sexual criminal agravado contra un exalumno menor de edad.

El caso salió a la luz gracias a una denuncia insólita: fueron los propios vecinos de la mujer quienes alertaron a las autoridades tras notar que un menor de edad la visitaba con frecuencia y, en ocasiones, pasaba la noche en su casa.

Según la Oficina del Fiscal del Estado del Condado de DuPage, Jessica conoció a la víctima mientras ella se desempeñaba como docente de matemáticas y entrenadora de fútbol en la Escuela Intermedia de Washington, informa el portal MNews.

Los investigadores presumen que la relación íntima habría comenzado cuando el menor cursaba el segundo año de secundaria y se intensificó después de su graduación. El comunicado del fiscal detalla que la comunicación inicial por mensajes de texto y llamadas telefónicas escaló, volviéndose la relación sexual. Se alega que la víctima iba frecuentemente a la casa de Bergmann, donde mantenían relaciones sexuales e incluso pernoctaba.

El fiscal del estado del condado de DuPage, Robert Berlin, condenó la conducta en el comunicado:

"Los maestros tienen la increíble responsabilidad de guiar y proteger a nuestros estudiantes, no de dañarlos o explotarlos... Un maestro que se aprovecha de un estudiante, como se alega en este caso, no solo está infringiendo la ley, sino que también está rompiendo la confianza depositada en ellos por la comunidad, la escuela y la familia de la víctima".

Jessica Bergmann fue detenida el pasado viernes y posteriormente liberada con la condición de no tener contacto con ninguna persona menor de 18 años. La maestra enfrenta cargos por agresión sexual criminal y abuso sexual criminal agravado en posición de autoridad, y deberá comparecer ante la corte nuevamente el 1 de diciembre. La investigación continúa en curso.

