TEMAS DE HOY:
Villa Primero de Mayo juez Villa Tunari Agresión a estudiante

28ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Horror en Estados Unidos: una profesora abusó de un exalumno y fue denunciada por sus vecinos

El caso salió a la luz gracias a una denuncia insólita: fueron los propios vecinos de la mujer quienes alertaron a las autoridades tras notar que un menor de edad la visitaba con frecuencia.

Milen Saavedra

11/11/2025 19:07

Escuchar esta nota

Una profesora de la escuela intermedia de Washington, identificada como Jessica Bergmann, de 34 años, fue arrestada en Illinois, Estados Unidos, y acusada de presunto abuso sexual criminal agravado contra un exalumno menor de edad.

El caso salió a la luz gracias a una denuncia insólita: fueron los propios vecinos de la mujer quienes alertaron a las autoridades tras notar que un menor de edad la visitaba con frecuencia y, en ocasiones, pasaba la noche en su casa.

Según la Oficina del Fiscal del Estado del Condado de DuPage, Jessica conoció a la víctima mientras ella se desempeñaba como docente de matemáticas y entrenadora de fútbol en la Escuela Intermedia de Washington, informa el portal MNews.

Los investigadores presumen que la relación íntima habría comenzado cuando el menor cursaba el segundo año de secundaria y se intensificó después de su graduación. El comunicado del fiscal detalla que la comunicación inicial por mensajes de texto y llamadas telefónicas escaló, volviéndose la relación sexual. Se alega que la víctima iba frecuentemente a la casa de Bergmann, donde mantenían relaciones sexuales e incluso pernoctaba.

El fiscal del estado del condado de DuPage, Robert Berlin, condenó la conducta en el comunicado:

"Los maestros tienen la increíble responsabilidad de guiar y proteger a nuestros estudiantes, no de dañarlos o explotarlos... Un maestro que se aprovecha de un estudiante, como se alega en este caso, no solo está infringiendo la ley, sino que también está rompiendo la confianza depositada en ellos por la comunidad, la escuela y la familia de la víctima".

Jessica Bergmann fue detenida el pasado viernes y posteriormente liberada con la condición de no tener contacto con ninguna persona menor de 18 años. La maestra enfrenta cargos por agresión sexual criminal y abuso sexual criminal agravado en posición de autoridad, y deberá comparecer ante la corte nuevamente el 1 de diciembre. La investigación continúa en curso.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD