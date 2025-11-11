La ciudad de Campinas, en las afueras de San Pablo, Brasil, se encuentra conmocionada tras el brutal femicidio de la odontóloga Denise Tizo de Oliveira, de 27 años, quien estaba embarazada de ocho meses. Su pareja, Vinícius Franco de Farias, la asesinó con un arma blanca y posteriormente se quitó la vida.

Los cuerpos fueron encontrados por la policía el pasado domingo en la casa que compartían en el barrio Jardim Santa Lúcia. La Policía Civil confirmó que Vinícius Franco de Farias fue el autor del crimen. La familia de la víctima confirmó con profundo dolor que, a causa del ataque, el bebé que esperaban, Augusto, tampoco sobrevivió.

"Una luchadora incansable"

Denise Tizo de Oliveira es recordada por sus amigos y colegas como una profesional comprometida y una "luchadora incansable". La noticia generó una ola de homenajes y mensajes de dolor en redes sociales.

La Facultad de Odontología de la Universidad Nove de Julho, donde Denise se graduó, expresó su "profundo pesar" y utilizó el comunicado para destacar la gravedad del fenómeno: "Este crimen brutal y cobarde no es un caso aislado, sino el reflejo de una violencia estructural y machista que arrebata vidas y destruye familias”.

El caso, calificado como feminicidio seguido de suicidio, está siendo investigado por la Delegación de Defensa de la Mujer (DDM) de Campinas, informa el portal TN.

Denise Tizo de Oliveira estaba embarazada de ocho meses. Foto: gentileza Estadao/TN.

"Se fue sin despedirse"

La investigación reveló que existían tensiones previas en la relación. El padrastro y el hermano del agresor indicaron a la policía que la pareja tenía discusiones frecuentes y que se habían mudado recientemente a la casa donde ocurrió la tragedia.

La familia de Denise también mencionó que, si bien se intentaron mediaciones, las tensiones se habían intensificado debido a la proximidad del nacimiento de su hijo.

El dramático adiós de la madre de Denise en redes sociales encapsuló la tragedia: "Y así se fue sin despedirse, en silencio, sin tener derecho a conocer a su pequeño Augusto. Y hoy están en el reino espiritual jugando juntos. Te amo, mi hermosa hija Denise”.

El incidente se suma a las alarmantes cifras de violencia de género en el país, que en 2024 registra un promedio de cuatro femicidios por día.

