Las 'swifties' argentinas agitan la campaña electoral con afiches en contra de Milei

En la previa del primer show de Taylor Swift en Argentina, este jueves por la noche, aparecieron afiches en el Estadio de River contra el candidato Javier Milei junto al hashtag "Milei es Trump".

Ante esto, algunos fans se pronunciaron a favor de los afiches alegando que el activismo político de la cantante influye en el posicionamiento que hoy muchas de ellas tienen frente al candidato.

TAYLOR CONTRA TRUMP

Fue en 2018 cuando, por primera vez, hizo pública su posición política. Swift contó que votaría a los demócratas en las elecciones de medio término de ese año.

"Siempre he emitido y emitiré mi voto en función de qué candidato protegerá y luchará por los derechos humanos que creo que todos merecemos en este país. Creo en la lucha por los derechos LGTB, y que cualquier forma de discriminación basada en la orientación sexual o el género es incorrecta”, detalló entonces.

“Creo que el racismo sistémico que todavía vemos en este país hacia las personas de color es aterrador, repugnante y prevaleciente (...) Aunque quiero seguir votando a mujeres en política, no puedo apoyar a Marsha Blackburn. Su registro de voto en el Congreso me aterroriza. Ha votado en contra de la igualdad salarial, ha votado en contra de la ley contra la violencia hacia las mujeres. Ella cree que las empresas tienen el derecho a rechazar a parejas homosexuales y cree que no tienen el derecho a casarse. Esos no son mis valores", señaló contundente.

El contraataque de Donald Trump no se hizo esperar: "Es una mujer tremenda. Estoy seguro de que Taylor Swift no sabe nada sobre ella", declaró el presidente estadounidense, que añadió que la música de Swift le gusta ahora "como un 25% menos".

Por esas declaraciones, al tratarse de una artista con más seguidores en todo el mundo, comenzó a ser atacada. El público conservador se sintió decepcionado y cuestionó que usara su popularidad para hablar de política.

Swift empezó a sentir que no podía cumplir el estigma ser “la persona que todo el mundo quería que fuera”, pero ese claroscuro le dio más espesor a su lado humano, más realidad y por lo seguidores que perdió aparecieron otros que la descubrieron a raíz de este conflicto y que eran más afines a una música pop que no fuera solo un producto, que detrás hubiera algo.

Otra de las contracaras de la popularidad vino de la mano de la multiplicación de su imagen. La exposición constante, ver diariamente fotos de ellas en medios y redes sociales, sumado a comentarios hirientes sobre su apariencia, afectaron a Taylor, quien por temporadas dejaba de comer, según ella misma cuenta en Miss Americana.

En el documental sostiene que llegó a la conclusión de que “prefería verse gorda a enferma” y dejó de revisar lo que compartían sobre ella, los comentarios que dejaban, para evitar recaer en conductas de trastorno alimenticio.

SWIFTIS ARGENTINAS, Y ACTIVISMO POLÍTICO

Un joven, Francisco, lleva una pulsera con un mensaje muy particular previo al primer recital: “Milei es Trump”. Forma parte de un grupo de amigos y amigas que viajaron desde La Matanza para ver a Swift en River.

“Es súper importante que una artista tan masiva y mundialmente conocida se posicione de esta forma porque es de un género muy ligado a la derecha y tildado de naif, como es el pop. Me parece que levantar banderas en relación a los derechos humanos básicos como la salud, la educación, la identidad de género y sexualidad es súper valioso. Lo demuestra con sus canciones y con sus actos”, explicó a Télam Facundo, que tiene 26 años y viene junto a Francisco desde Gregorio de Laferrere.

En el mismo sentido, otra amiga del grupo, Micaela, agregó: “Vi el mensaje de Swifties contra Milei primero por Twitter, después me llegó por mi hermano, luego en la tele, hay también carteles y pintadas. Me copa que hagan eso porque hay mucha gente chica que no sabe, que sólo mira TikTok. El artista no es sólo sus canciones. Taylor Swift no es sólo "Shake it off", también es los juicios que tuvo, cuando se paró frente a Trump, es su canción “Only the Young” para despertar conciencia política entre los jóvenes.”

Tiziana, una joven de 24 años de Córdoba Capital, concluye que la influencia de Swift es mundial y que su voz es fundamental para todas las que están ahí. “Pienso en sus ideas y las comparo con las cosas que pasan acá: no podemos votar a alguien que dice que los homosexuales son como personas que tienen piojos. A alguien que odia a las mujeres, que odia el aborto legal, que odia a las feministas. A una persona cuya candidata a vicepresidenta habla tan livianamente de la dictadura. No puedo creer que tengamos que volver a discutir estas ideas, es impensado en el siglo XXI. Para mí, por supuesto, Milei es Trump”.

