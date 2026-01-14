Lo que comenzó como una jornada de pesca de camarones terminó en una odisea de supervivencia extrema en las costas de São Francisco do Sul, al sur de Brasil. Rodrigo Valmoci Bento fue rescatado este martes tras pasar 17 horas en mar abierto, utilizando la puerta de una nevera (heladera) como único salvavidas frente a la inmensidad del océano Atlántico.

Una noche a la deriva

El naufragio de la embarcación "Santa Luzia III" ocurrió el lunes por la tarde, presuntamente debido a las fuertes tormentas que azotaron la región de Santa Catarina. Según el relato del sobreviviente, tras hundirse el barco a unos 9 kilómetros de la costa, logró sujetarse a la puerta de una nevera que flotaba entre los restos. informa el portal TN.

Aferrado al improvisado flotador, Rodrigo enfrentó la oscuridad, el cansancio y la deshidratación durante toda la noche. No fue hasta la mañana del martes cuando el helicóptero Águia 01 de la Policía Militar lo divisó cerca de las Islas Tamboretes, a unos 4 kilómetros de tierra firme.

"El hombre fue encontrado exhausto pero consciente, sosteniéndose con todas sus fuerzas", detallaron los equipos de rescate, según G1.

El trágico final del padre

Pese a la alegría por el rescate de Rodrigo, la búsqueda del segundo tripulante tuvo un desenlace desolador. Horas después de poner a salvo al joven pescador, el Cuerpo de Bomberos localizó el cuerpo de su padre, Valmoci Vicente Bento, de 58 años.

El cuerpo fue hallado a unos 5 kilómetros de donde se encontraba su hijo y a escasos 350 metros del lugar donde se hundió la embarcación. El contraste entre ambos hallazgos ha conmocionado a la comunidad pesquera local, que seguía minuto a minuto las labores de salvamento.

La Marina de Brasil emitió un comunicado oficial informando la apertura de una Investigación Administrativa para determinar las causas exactas del naufragio y posibles responsabilidades. El proceso tendrá un plazo inicial de 90 días.

Rodrigo se encuentra actualmente estable en el Hospital Nossa Senhora das Graças, donde se recupera de la fatiga extrema y el shock emocional de haber perdido a su padre en una tragedia que, por centímetros y una puerta de electrodoméstico, no le cobró también la vida a él.

