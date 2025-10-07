TEMAS DE HOY:
Internacional

Mujer murió tras sufrir graves quemaduras luego de encender un cigarrillo mientras estaba internada

La mujer se encontraba en terapia intensiva debido a un accidente de tránsito. Al encender un cigarrillo dentro del hospital provocó un incendio que le ocasionó graves quemaduras y llegó a fallecer.

Jhovana Cahuasa

06/10/2025 21:22

Un terrible hecho se registró en Santiago del Estero, Argentina, donde una mujer que permanecía internada en terapia intensiva tras un accidente de tránsito perdió la vida luego de provocar un incendio y sufrir graves quemaduras.

El deceso se produjo la noche del lunes, después de permanecer intubada y con asistencia mecánica. Según las autoridades, el hermano de la paciente ingresó a la sala de terapia intensiva fuera del horario permitido.

En ese momento, le entregó a María Juan, de 55 años, un cigarrillo y un encendedor, de acuerdo con la información publicada por el medio El Liberal. El encendido del cigarrillo derivó en un incendio que la afectó gravemente.

El personal de enfermería advirtió que la camilla en la que se encontraba la paciente comenzó a prenderse fuego, afectando gran parte de su rostro. Cámaras de seguridad del hospital habrían registrado el ingreso del hermano en un horario no autorizado.

Tras el hecho, la mujer resultó con graves quemaduras y permaneció con vida durante dos días antes de fallecer a causa de las lesiones sufridas.

 

 

