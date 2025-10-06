Leona de influencer escapa de su vivienda y ataca a dos personas, entre ellas un niño

El terrible suceso ocurrió este sábado en Tailandia, cuando una leona se escapó de una vivienda y atacó a dos transeúntes, entre ellos un niño de 11 años.

El animal pertenece al influencer Parinya Parkpoom, quien contaría con los permisos correspondientes para la tenencia del felino, según medios locales.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la leona se encontraba encerrada en una jaula dentro del domicilio, pero logró escapar debido a un descuido de su propietario.

Parkpoom relató que se enteró del hecho al escuchar los gritos de los vecinos, quienes alertaron sobre la presencia del felino en plena calle. De inmediato, salió en busca del animal para evitar mayores daños.

“Escuché los gritos y corrí para atraparla. Nunca pensé que saldría de la jaula, fue mi error”, habría expresado el influencer en redes sociales.

La leona mordió y arañó a dos personas, antes de ser capturada y devuelta a su jaula tras una intensa búsqueda que movilizó a autoridades y rescatistas locales.

El Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Tailandia informó que se investiga el caso, ya que el animal estaba encadenado a un poste, lo que habría facilitado su escape.

Tras el incidente, Parinya Parkpoom pidió disculpas públicas y reconoció que el suceso se debió a un “descuido en el manejo del animal”, comprometiéndose a reforzar las medidas de seguridad en su vivienda.

