Persisten las largas filas en los surtidores en busca de diésel

Las filas interminables de vehículos en estaciones de servicio continúan siendo una imagen cotidiana en Santa Cruz. En el surtidor ubicado en el Sexto Anillo y avenida Banzer Cristo Redentor, el diésel llegó durante esta jornada, sin embargo la incertidumbre y el malestar entre los transportistas persisten.

Uno de los conductores que logró abastecer su camión relató que esperó en la fila desde el pasado sábado para poder cargar 800 litros de diésel, cantidad que utilizará para continuar su trayecto hacia Cochabamba y posteriormente hacia Chile.

“Desde el sábado estoy esperando en la fila”, contó visiblemente agotado. “Venimos de Chile y volvemos allá desde aquí. En otros departamentos también se espera dos o tres días”, agregó.

La problemática implica varios días de actividad laboral perdidos. “Totalmente perjudicado. Casi ya no llegamos ni a la casa”, lamentó el conductor, explicando que solo logra estar con su familia “un día al mes”.

Aunque esta estación de servicio logró recibir una cisterna de combustible, aún se desconoce cuántos camiones podrán abastecerse completamente. La demanda supera ampliamente la capacidad de atención inmediata.

